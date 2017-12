Els veïns d’Alcàntera de Xúquer reclamen la construcció d’un frontó cobert

Els habitants de la localitat inclouen en els pressupostos participatius la necessitat d’edificar una nova instal•lació esportiva.

28 de desembre de 2017.– Els resultats dels pressupostos participatius d’Alcàntera de Xúquer, un mecanisme mitjançant el qual els veïns poden decidir sobre la destinació d’una part dels recursos municipals del pròxim 2018, han tornat a deixar patent la importància del frontenis en la localitat. De fet, l’opció més demandada ha sigut la construcció d’una nova pista de frontó coberta destinada a la pràctica d’un esport molt arrelat a la pròpia població. «Com cada any, volem escoltar la veu dels nostres habitants, que són els vertaders protagonistes i els qui millor poden transmetre’ns les seues necessitats o desitjos perquè, dins de les possibilitats de l’ajuntament, es facen realitat», va explicar Julio García, alcalde d’Alcàntera de Xúquer.

L’ajuntament, conscient que en la passada convocatòria ja va ser una de les opcions més votades, va decidir guardar una partida de 50.000 euros en els pressupostos del 2017 i està previst que de cara a 2018 es repetisca la mateixa operació amb l’objectiu d’aconseguir 250.000 euros, muntant total que suposaria alçar aquest nou recinte esportiu. «Hem utilitzat una fórmula simple i que està dins de les nostres possibilitats. Pagar-ho tot en un any seria inviable per a nosaltres, per açò estalviem una quantitat anual dels nostres comptes municipals. Som conscients que el frontenis és un esport que ens representa i ens atorga una identitat com a poble. Si seguim aquest ritme i aconseguim una subvenció per a la construcció d’espais esportius, crec que en 2019 podríem tenir una nova pista», va sentenciar el primer edil.

Esport rei d’Alcàntera de Xúquer

El frontenis té una vinculació especial amb Alcàntera de Xúquer des que en 1987 nasquera el Club Frontenis. 30 anys en els quals l’aposta per l’esport base i la seua capacitat per a acollir a tots els que s’han acostat per a poder practicar el frontenis li han permès convertir-se en un dels referents comarcals i provincials. A nivell de jugadors, compta amb grans figures del panorama nacional i internacional. Algun d’ells ha sigut medallista en la Copa del Món d’Elx 2005, Campió d’Espanya de Juvenils, Subcampió d’Espanya de Promoció, medallista en el Mundial Sub-22 de Cuba, Campió d’Espanya d’Olímpica, Campió d’Europa, tercer classificat en el Campionat d’Espanya de Preolímpica i vencedors en diversos Oberts Nacionals. Actualment, té 90 socis, cinc equips competint i una escola de gran prestigi amb més de 60 alumnes.