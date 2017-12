L’Ajuntament d’Alzira veu aprovat un Projecte Europeu de voluntariat mediambiental

Alzira, 28 de desembre del 2017. L’Ajuntament d’Alzira, de la mà de l’Oficina de Projectes Europeus d’IDEA i el departament de Medi Ambient, ha aconseguit l’aprovació d’un projecte europeu de voluntariat, en el que es rebran tres joves especialistes en matèria mediambiental de diversos estats europeus.

Aquest projecte ha estat presentat en el marc dels programes Erasmus+ i LIFE, que tenen com a objectiu promoure oportunitats en l’àrea de conservació de la natura i acció contra el canvi climàtic. El projecte en el que ha participat l’ajuntament, “Youth in Alzira for Nature Conservation”, s’iniciarà el proper mes de març del 2018, té una durada de 6 mesos i un pressupost de 13.126 euros.

Segons explica Ivan Martínez, regidor de Desenvolupament Econòmic, Treball i Projectes Europeus: “dins aquest projecte les tasques a realitzar seran les d’informació als visitants en les àrees naturals del nostre terme, el suport a les visites guiades o realitzar activitats de sensibilització ambientals, entre altres.”

Cal recordar que des d’IDEA i la regidoria de Medi Ambient s’està col•laborant estretament amb la realització de Cursos de Professionalitat i Tallers d’Ocupació, com ara amb més d’una vintena d’alumnes i personal contractat, que tenen com a finalitat el manteniment i conservació dels nostres paratges naturals.