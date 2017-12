Creu Roja rep el 1.748 euros de recaptació de la campanya Per Nadal el Comerç Sona a Solidaritat

Alzira, 29 de desembre de 2017.- Més de 90 comerços han participat enguany en la campanya Per Nadal el Comerç Sona a Solidaritat.

El dies 22 i 23 de desembre es posaren a la venda les boles solidàries, totes elles amb premi, a més de la bola d’or per un import de 300 euros en una Targeta Alzira i que va correspondre a María Consuelo Monzó López.

Isabel Aguilar, vicealcaldessa i regidora de Comerç, ha lliurat hui a Carmen Catalá, com a representant de Creu Roja el xec per un valor de 1.748 euros. Diners destinats a menjar per a les més de 500 famílies de la nostra localitat que revén ajudes degut a la seua precària situació econòmica.

Aguilar ha agraït la col•laboració de tot el veïnat que ha participat per una banda ajudant a la dinamització del comerç local i per l’altra a contribuir en la recaptació solidària per a les famílies més necessitades d’Alzira.

A més ha assegurat que per al pròxim any augmentarà la consignació per a esta campanya solidària degut a l’èxit i acceptació de la mateixa.