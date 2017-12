Carmen Montero triomfa a Alzira amb la seua exposició “Lo mejor del día”

L’exposició es pot visitar fins al proper 9 de gener a la Casa de la Cultura

Alzira, 29 de desembre de 2017.- La Casa de la Cultura acull des del passat divendres 15 de desembre l’exposició “Lo mejor del día”, de l’artista plàstica madrilenya Carmen Montero. En esta primera mostra a la nostra ciutat ha captivat els nombrosos visitants que està rebent amb una proposta estètica fresca i impactant, tant pel que fa a la temàtica com a l’excepcional ús de la tècnica, la llum i el color.

Una exposició que compartim amb l’Ajuntament de Gandia i que, com bé va explicar la regidora de Cultura, Aida Ginestar, en el moment de la presentació: “Ambdues entitats hem unit esforços personals, materials i econòmics per poder gaudir a les nostres sales de l’obra d’esta excepcional pintora madrilenya”.

“Lo mejor del día” arreplega els seus darrers treballs pictòrics realitzats a partir del seu viatge als països asiàtics, així com obres de sèries anteriors dedicades a la mar i als paisatges naturals interiors i exteriors. D’ahí que esta siga una exposició de contrasts, tant per la temàtica variada com pel tractament del color. Escenes on domina la figuració en un primer plànol però on es va observant una evolució cap a l’abstracció en el tractament d’alguns fons i de l’atmosfera que envolta els personatges. Escenes amb distintes lectures que ens fan viatjar cap a fora però que gaudixen al mateix temps d’una gran càrrega de sensibilitat i subjectivitat que ens conduïxen també a un viatge més personal i íntim.

El text que acompanya el catàleg, obra de Sales Prats (promotora de la mostra), ens apropa a la seua comprensió. A l’artista li interessa transmetre allò que la sorprén i no reproduir fidelment el que està veient… Persones en actitud relaxada conformen escenaris plàcids. Transmet una harmonia entre l’entorn i l’ésser humà. Escenografies de benestar compartit.

Carmen Montero ens proposa “El millor del dia”: gaudir el moment extraordinari d’allò que ens sorprén i ens reconforta, que ens provoca plaer i reflexió. I gaudir d’“El millor del dia” és el que podran fer els visitants que, fins al 9 de gener decidisquen passar una bona estona a la nostra Sala Municipal d’Exposicions. Una exposició que continuarà a Gandia, a partir del 12 de gener.

Carmen Montero

Montero és pintora però el seu àmbit professional s’ocupa també del camp del disseny gràfic i, dins d’esta vessant, ha treballat per a importants empreses i institucions com Olivetti o l’Institut Nacional de Física Nuclear, entre altres. També ha col•laborat amb el departament de publicacions de la Comissió Europea i, actualment, impartix classes a l’Institut Europeu de Disseny.

La seua trajectòria expositiva arranca en els anys 90 i, a partir d’ací, ha desenvolupat al voltant de 25 exposicions entre individuals i col•lectives que han portat la seua obra dins i fora del territori nacional. Madrid, Barcelona, Alacant, Varese, Milà, Besozzo, París han estat escenari de les seues pintures i dissenys que ha arribat, fins i tot, a Corea del Sud.

Al llarg d’estos anys, el seu treball ha estat mereixedor de diverses distincions i mencions en certàmens artístics de caràcter nacional.