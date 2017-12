Centenars de famílies visiten l’Expojove d’Almussafes MIRAQUEBE

La fira d’oci familiar, emplaçada en el pavelló poliesportiu durant els dies 27 i 28 de desembre, es clausura amb un gran èxit d’assistència

Esport, cultura, oci i solidaritat s’han unit durant dos jornades festives en una iniciativa impulsada per l’Ajuntament

Una gran quantitat d’entitats locals i institucions s’han implicat en el macroesdeveniment, en el que les actuacions musicals, teatrals, màgiques i literàries han tingut un paper protagonista

Almussafes, a 29 de desembre de 2017. La regidora de Joventut, Davinia Calatayud, mostra la seua satisfacció per la gran acollida que ha tingut la primera edició de la fira d’oci familiar MIRAQUEBE a Almussafes. Durant les dos jornades de celebració del macro esdeveniment, una gran Expojove que ha fet les delícies de grans i xicotets, l’assistència als estands, espectacles i tallers, emplaçats tant en l’interior del pavelló poliesportiu com en la seua zona d’estacionament, ha sigut massiva. Gràcies a la implicació de les associacions i clubs i també de les forces de seguretat tant locals com externes, la iniciativa ha conclòs amb èxit i el resultat assegura que l’any que ve 2018, MIRAQUEBE lidere un espai protagonista en l’agenda nadalenca local.

L’Ajuntament d’Almussafes va clausurar, ahir dijous 28 de desembre a les 20 hores, un dels plats forts de la programació que ha organitzat per a celebrar el Nadal en la localitat, la fira d’oci familiar MIRAQUEBE, en la que durant dos jornades ha oferit un ampli calendari d’activitats per a fomentar l’esport, la cultura i la solidaritat entre el col•lectiu de xiquets i adolescents de la població.

Inaugurada dimecres passat 27, a les 10.30 hores, en el Pavelló Poliesportiu Municipal i la seua zona d’aparcament, la fira d’oci familiar ha oferit un total de 14 hores de diversió en què els centenars d’assistents han pogut aprendre qüestions relacionades amb la lectura, la història i l’activitat física mentre disfrutaven de diferents actuacions en l’escenari habilitat a este efecte, i inclús li entregaven la carta als Reis Mags.

L’edil delegada de Joventut, Davinia Calatayud, promotora d’esta iniciativa amb accés gratuït a tots els públics, mostra la seua satisfacció pel resultat obtingut en esta primera edició, “una prova de foc que hem superat amb nota i que lògicament ens anima a planificar una segona edició en el Nadal de 2018, amb una agenda d’activitats encara més àmplia i amb una major participació d’entitats locals, ja que elles són les que definitivament li donen forma i personalitat a l’esdeveniment”.

Àmplia oferta lúdica

Entre les activitats plantejades figuraven excursions en trenet per a conéixer el patrimoni local, actuacions de màgia, corals i dansa moderna, sessions de contacontes, exhibicions d’ensinistrament caní, espectacles d’animació, així com demostracions a càrrec de les Unitats Canines de la Policia Local de Benifaió, Massamagrell, Godella i Onda, la Guàrdia Civil d’Almussafes, l’Agrupació de Voluntaris de Protecció Civil i bombers del Parc de Silla.

El programa també ha inclòs diversos concursos esportius, castells unflables i tallers manuals per a desenrotllar la creativitat gràcies a les propostes ideades per diverses associacions. Finalment, aprofitant que la festa es trobava en la infraestructura i voltants, la Regidoria de Joventut ha celebrat allí el seu tradicional Obert d’Escacs, a més d’exhibir l’exposició que mostra els dibuixos guanyadors dels primers vint anys del Concurs de Targetes Nadalenques.