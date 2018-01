La fira Nadal Jove anima l’oci a Cullera abans de Reis

La mostra de la regidoria de Joventut completa la programació nadalenca en l’últim tram de les vacances escolars

CULLERA. 02-01-18. Omplir l’espai ‘buit’ entre Cap d’any i Reis. És l’objectiu de la fira Nadal Jove de Cullera, que naix este 2018 dirigida al públic juvenil de la localitat i que pot visitar-se en els Jardins del Mercat i el Saló Multiusos des de hui fins al dia 4.

La regidoria de Joventut, dirigida per Laura Simó, ha preparat una programació gratuïta en horari de matí i vesprada que pretén oferir als adolescents un espai en el qual gaudir del seu temps lliure sense necessitat d’haver de desplaçar-se a altres ciutats.

Les atraccions són variades. Hi ha des de pistes de cúrling fins a una piscina amb circuit de vaixells teledirigits. No falten els tallers, com per exemple un de cupcakes perquè les noves generacions vagen introduint-se en el món de la cuina.

Per als més intrèpids, una planxa de surf sobre un unflable d’ones, és un altre dels reptes que es plantegen. Els qui preferixen activitats esportives també poden demostrar la seua destresa amb el billar, el ping-pong o el futbolí. Els jocs tradicionals s’alternen amb les novetats tecnològiques com ara els videojocs.

Objectiu compliment

Simó, que ha visitat este matí la mostra, està convençuda que estos dies seran centenars els xiquets que passaran pel Mercat i ha destacat que des de la regidoria de Joventut «pràcticament hem aconseguit el nostre objectiu inicial que era el d’omplir tot el calendari anual d’activitats per a una franja d’edat que va des dels 10 anys fins als 18, xiquets i xiquetes i adolescents que abans havien d’anar-se fora de Cullera i que ara ben els caps de setmana o bé en vacances escolars tenen oferta en la seua pròpia ciutat».

A través de Joventut, l’Ajuntament de Cullera ha impulsat a més en estos dos anys les activitats de l’Oci Jove, esdeveniments com el que ara està en marxa i espais per a les cultures urbanes o uns altres de gran afluència com la Survival Zombie.