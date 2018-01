Els remetem la informació i la foto que ens fan arribar des del Motoclub Sueca amb motiu de la celebració de la cloenda de la temporada.

Una bona temporada per al Moto Club Sueca

Sueca, 02/01/2018.El Moto Club Sueca va celebrar recentment el sopar de final de l’exercici 2017. En la reunió, a la qual va acudir el regidor d’Esports, Vicent Baldoví, se celebraren les victòries i la trajectòria dels diferents pilots del club esportiu.

Entre ells el corredor de Cullera, Vicente Pérez de 21 anys, qui enguany ha competit en el campionat internacional FIM Junior moto 3 cilindrada de 250 c.c., on va aconseguir en la montura Marca KTM la quarta posició. En l’última cursa que es va disputar al Circuit Ricardo Tormo, el cullerenc va tindre possibilitats de ser subcampió.

També el jove suecà Álex Pérez ¨Borras”, de 14 anys. Esta temporada competia en la Copa monomarca Yamaha 300 c.c. Youth Riders Cup, promoguda per Chicho Lorenzo, pare del pilot de moto gp Jorge Lorenzo, en la que s’ha classificat en segona posició.

I el més jove dels tres pilots amb llicència del Moto club Sueca, Diego Godino, de només 13 anys, qui ha competit en la Cuna de Campions modalitat Pre-moto 4 Marca IMR DE 250 c.c.

Tambe ha destacat en esta temporada el pilot Ricardo Tudela que competia en el campionat regional de 80 c.c.. Tudela va acabar com a segon classificat en la cursa de Xàtiva i cinqué en Catral. Tots estos en modalitat de velocitat.

Pel que fa a la modalitat de Trial, el suecà Andreu Puchades, de 13 anys, s’ha proclamat campió de la Comunitat Valenciana en la categoria juvenil “Els Nanos”, amb la moto Beta de 125 c.c. i quart en el Campionat Nacional categoria Juvenils B, a només a dos punts del tercer classificat. Gràcies a Andreu el Moto Club Sueca es campió per clubs de Trial en la categoria Junior de la Comunitat Valenciana.

David Alberola, també en la modalitat de Trial, categoria de clàssiques, ha competit en campionat autonòmic.

El Moto Club Sueca vol agrair a tots ells l’esforç realitzat durant la temporada esportiva, així com per «representar-nos com entitat esportiva tant a nivell autonòmic com a nacional», expressa el president, Pere Pedralva.