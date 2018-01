El Parc del Sagrari d’Almussafes conclou la fase final de la seua reforma

En els pròxims dies l’Ajuntament de la localitat col•locarà la tanca que delimita la zona de jocs infantils

El consistori ha invertit en aquesta intervenció un total de 23.000 euros procedents del superàvit obtingut en 2016

Almussafes, a 8 de gener de 2018. Una pèrgola d’11mx2m, una zona infantil de jocs amb major capacitat, la construcció d’una nova font i la instal•lació d’un joc adaptat són les principals novetats amb les quals compta ja el Parc del Sagrari d’Almussafes des de la finalització de l’última fase de reforma d’aquesta zona verda a principis de l’època nadalenca. L’Ajuntament de la localitat ha invertit un total de 23.000 euros amb càrrec al superàvit obtingut en l’exercici pressupostari de 2016 en aquesta intervenció urbanística que també ha inclós la dotació de nous espais de gespa.

Després de diverses setmanes de treball, amb l’inici de la temporada de Nadal, la Regidoria de Medi Ambient de l’Ajuntament d’Almussafes donava per finalitzada l’última fase de la reforma a la qual ha sigut sotmés el Parc del Sagrari. Durant els dos últims anys s’han anat realitzant diferents intervencions per a modernitzar aquesta zona verda del terme municipal, entre les quals destaca la repavimentació d’una de les àrees i la instal•lació d’un circuit biosaludable per al col•lectiu de majors.

“El consistori municipal està fent un important esforç en la modernització dels parcs i espais verds de la localitat. En aquest cas hem invertit un total de 23.000 euros procedents del superàvit del 2016 per a millorar l’aspecte del parc del Sagrari i ja hem reservat pressupost aquest 2018 per a abordar la reforma d’altres dues, el de la Constitució i el Poliesportiu”, avança la regidora de Medi Ambient, Teresa Iborra.

Millores

En aquesta última actuació s’ha instal•lat una pèrgola d’onze metres per dos metres en la zona denominada dotacional, al costat de la qual s’han plantat buganvilles, i s’ha col•locat gespa artificial. En l’altra part del parc s’ha augmentat l’espai destinat a jocs infantils, la qual cosa ha requerit ha requerit habilitar una major superfície de goma protectora per a incrementar la seguretat dels usuaris, i s’ha estés també gespa artificial en les zones que fins ara estaven cobertes de terra.

Així mateix, la zona dedicada al públic infantil ha incorporat també el primer joc inclusiu de la localitat dedicat als més xicotets, projecte que permet la integració dels xiquets i xiquetes amb algun tipus de diversitat funcional i la instal•lació de la qual ha sigut possible gràcies a un acord subscrit amb la Fundació La Caixa. Almussafes s’ha convertit d’aquesta forma en el tercer municipi de la Ribera, després de Cullera i Alzira, a incorporar una instal•lació d’aquestes característiques.

La tanca perimetral de PVC i resina prevista per a delimitar l’espai de la zona infantil es col•locarà en els pròxims dies. Finalment, les tasques implementades han inclòs, a petició del veïnat, el condicionament de l’espai aquàtic.