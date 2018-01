El Consell Econòmic i Social d’Alzira aprova els pressupostos municipals del 2018

Connect on Linked in

Alzira, 9 de gener del 2018. El Consell Econòmic i Social, que reuneix a sindicats, patronal i institucions vinculades amb la formació i l’ocupació, ha aprovat el projecte de pressupostos municipals per al 2018 de l’Ajuntament d’Alzira. En ells, el govern local preveu destinar 120.000 euros més (més d’un 10%) al departament de Desenvolupament Econòmic, Treball i Projectes Europeus, l’Agència IDEA, fins a superar el 1.250.000 amb recursos propis. Cal dir que en els últims pressupostos de l’anterior legislatura, els del 2015, la xifra a penes abastava 830.000 euros. És a dir, suposa un augment en tres anys de més del 50% amb recursos municipals.

Segons ha explicat el regidor responsable de l’àrea i president del Consell, Ivan Martínez: «les assignacions destinades a formació i a ocupació no han deixat de ser una prioritat per a aquest equip de govern. Volem agrair el suport les entitats representades en aquest organisme de participació i també a totes les treballadores i treballadors d’IDEA. Aquesta inversió en l’equip humà i en recursos fa possible donar majors oportunitats a les persones que passen majors dificultats i no tenen un treball i és imprescindible la suma de totes i tos per poder fer-ho.»

Entre les actuacions que s’han pressupostat per part de l’Ajuntament d’Alzira s’inclouen: el pla Fem Ocupació, per a col•lectius vulnerables, amb una dotació de 130.000 euros; el pla d’Ocupació Juvenil, amb quasi 390.000 euros, que es fa de la mà de l’Institut d’FP Luis Sunyer i l’Ajuntament; el Viatge a l’Empleabilitat, el pla de formació, beques i inserció laboral propi de l’Ajuntament, amb 85.000 euros per a atendre a unes 100 persones; a més de les ajudes Emprén i de l’oficina d’atenció a les xicotetes empreses, de 85.000 euros; així com cal destacar un augment de totes les campanyes de Promoció Econòmica fins aplegar a 40.000 euros, incloent la Reganyà o la Biosfira, quan en el 2015 ni existia aquesta partida.

Des de les entitats socials, tant els sindicats CCOO i UGT, i l’Associació Empresarial d’Alzira, van esmenar alguns apartats per demanar majors dotacions i millores, i també es va reivindicar la inversió en els polígons industrials de la ciutat, que es consideren insuficients. Per part de la regidoria de Desenvolupament Econòmic es va comprometre a coordinar aquestes actuacions amb altres departaments municipals per fer un pla d’actuació conjunt amb la part social.