Almussafes crea el programa “Multi-Esport” per a fomentar l’exercici físic en els joves

El projecte, que es desenvoluparà en tres sessions en el Poliesportiu, estarà impartit per graduats en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport

Per a participar en aquesta iniciativa gratuïta, que està dirigida als menors d’entre 6 i 16 anys, és necessari inscriure’s abans del 17 de gener

Almussafes, a 9 de gener de 2018. L’Ajuntament d’Almussafes, a través de la seua Regidoria d’Esports crea el programa “Multi-Esport”, un projecte en el qual els menors d’entre 6 i 16 anys podran participar de manera gratuïta en tres sessions impartides per professionals graduats en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport per a descobrir el funcionament de diferents jocs. La iniciativa es desenvoluparà els dies 18 de gener i 8 i 22 de febrer i els interessats a formar part d’ella hauran d’inscriure’s en el Pavelló Poliesportiu Municipal abans del 17 de gener.

Amb l’inici del nou any, Almussafes continua apostant fort per l’exercici físic en la seua agenda d’activitats. El col•lectiu de xiquets i adolescents, als quals es dirigeixen moltes de les propostes plantejades per la Regidoria d’Esports del consistori municipal durant la temporada, té una nova oportunitat per a introduir-se en noves disciplines esportives “que potser puguen convertir-se en aficions a llarg termini”, destaca el regidor d’Esports de l’Ajuntament d’Almussafes, Pau Bosch.

El departament que dirigeix l’edil crea el programa “Multi-Esport”, en el qual els xiquets i adolescents d’entre 6 i 16 anys podran participar en tres sessions que es dedicaran a la pràctica de diferents disciplines esportives unes conegudes i unes altres no tant. D’aquesta forma, els dies 18 de gener, i 8 i 22 de febrer, de 17 a 18.30 hores, els participants en la iniciativa podran conèixer el funcionament de jocs tan populars com el bàsquet, el futbol sala o el voleibol, i uns altres més minoritaris com el colpbol.

L’objectiu d’aquest nou projecte és evitar el sedentarisme i introduir als més xicotets en pràctiques esportives minoritàries o inexistents en la localitat, perquè coneguen tot tipus d’esports i puguen practicar-los de manera totalment gratuïta.

“No hi ha res millor que començar l’any plantejant una activitat en la qual l’exercici físic es presenta no solament com una forma de millorar la nostra salut, sinó també com una manera de divertir-se descobrint nous esports amb els quals els xiquets i adolescents poden sentir-se bé”, ressalta Bosch.

El programa, que naix amb vocació de continuïtat i que és totalment gratuït per als usuaris, estarà impartit per Salvador Esquer i Juan Carlos López, graduats en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport i becaris de l’Ajuntament d’Almussafes. Els interessats a participar en el mateix poden realitzar la seua corresponent inscripció fins al pròxim 17 de gener durant l’horari d’obertura de del pavelló cobert.