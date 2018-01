Àmplia oferta esportiva d’activitats per a 2018

L’última activitat que oferixen és la de Boot Camp

Alzira, 9 de gener 2018.- Les piscines cobertes municipals, ubicades al carrer Mare de Déu de la Murta, oferixen una gran quantitat d’activitats per a 2018. A les activitats de la nova temporada que es va iniciar al mes de setembre, cal sumar les d’aerojump i boot camp que s’han sumat a la llista, al mes d’octubre i desembre, respectivament.

Les Sales Multiusos oferixen diferents activitats esportives com spinning, pilates, zumba, TRX, GAP, aerojump i boot camp, amb una diversitat d’horaris que van des de les 7.45 hores del matí fins a les 20.30 hores de la nit.

A banda, es poden sol•licitar cursets de natació, tant infantil, escolar, com per a adults, terapèutica i aqua, amb horaris molt diversos. També hi ha servei de balneari urbà, gimnàs esportiu i escola de pàdel.

Les piscines cobertes municipals estan obertes de dilluns a divendres de 7 a 22 hores, dissabtes de 7 a 21 hores i diumenges de 9 a 14 hores.

Per a més informació respecte dels horaris, abonaments, etc., es pot visitar la pàgina web www.piscinalzira.com o cridar al telèfon 667 910 854.

També cal destacar una altra activitat esportiva que se suma a totes les oferides per les piscines cobertes municipals, com és la del parc de Calistènia ubicat a la Ciutat Esportiva Jorge Martínez Aspar. Este parc s’inaugurarà el proper 20 de gener amb la presència de reconeguts esportistes d’esta modalitat.