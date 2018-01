Fovasa serà l’encarregada del servei de neteja dels edificis municipals de l’Ajuntament de Sueca

Connect on Linked in

Este matí s’ha presentat la nova empresa als treballadors en un acte celebrat a la Casa de la Cultura

Sueca, 09/01/2018.Fomento Valencia Mantenimiento y Limpieza, SAU (Fovasa) ha guanyat el procediment de licitació del contracte obert per al servei de neteja dels edificis públics de l’Ajuntament de Sueca. Este matí s’ha presentat la nova empresa als treballadors, en un acte que s’ha celebrat a la Casa de la Cultura i en el qual han intervingut representants de la mercantil adjudicatària i la regidora de Serveis Municipals, Pilar Moncho.

El govern local li ha adjudicat el servei a la mercantil, atenent al criteri de l’oferta econòmica més avantatjosa per un import anual de 378.362,37 euros més IVA, i per una durada de quatre anys, fins al 2022. A esta convocatòria han optat cinc empreses, totes elles molt competents en el sector de la neteja i manteniment d’edificis públics.

La nova empresa prestarà el servei a partir del pròxim dilluns i entre les millores que ofereix, destaca la intensificació en la neteja de vidres, servei que es millora a nivell de seguretat i de personal. Com fins ara, el contracte contempla la neteja i manteniment de tots els centres escolars públics, incloent la Ludoteca; els recintes esportius; edificis municipals, a banda del propi Ajuntament, com ara l’Espai Joan Fuster, l’ermita de la Muntanyeta dels Sants, el Cementeri, les dependències policials, i fins i tot, les postes sanitàries de la zona marítima i el centre de salut de Les Palmeres.

La mercantil respectarà les condicions laborals dels empleats. “Subrogaran els contractes de tots els treballadors, i s’intentarà mantindre a la gent que estava fent substitucions i cobrint vacances dels treballadors fixes, perquè no es vegen afectats amb el canvi d’empresa”, ha explicat la regidora responsable del servei, Pilar Moncho. En la reunió de hui els treballadors han rebut els uniformes i han pogut conéixer al seu nou delegat de zona. “És una primera presa de contacte entre els responsables de l’empresa i els treballadors, abans de que comencen el pròxim dilluns, perquè la transmissió de competències siga natural i fluïda”, ha apuntat Moncho.

La titular de Serveis Municipals recorda que s’ha dotat de més pressupost esta partida per tal d’oferir un servei òptim en la neteja dels edificis públics, “que és una cosa que ens afecta com a usuaris, perquè estem parlant d’edificis educatius, esportius, administratius o culturals, per tant tots utilitzem en un moment donat les infraestructures”. Moncho confia en que “tant els treballadors com l’Ajuntament notem els efectes d’eixe augment de partida pressupostària i que els usuaris dels diferents centres vegen que la millora és efectiva”.