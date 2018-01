Divendres comença la programació cultural d’hivern a Alzira

Print This Post

Hi ha cabuda, entre altres, per al jazz, música clàssica, en valencià, teatre familiar i cinema

Alzira, 10 de gener 2018.- Alzira enceta la programació cultural d’hivern este divendres 12 de gener amb Jobs, un espectacle de teatre per a joves i adults de Companyia Clownic, amb la col•laboració de Tricicle.

Divendres 26 de gener serà el torn d’El crèdit, de Maror Producciones, una obra destinada també al públic jove i adult.

El mes de febrer els espectacles teatrals per a este tipus de públic seran divendres 9 de febrer, amb Shakespeare en Berlín, d’Arden Producciones i divendres 23 de febrer amb Iberian Gangsters, de Meridional Producciones.

Les representacions són totes a les 20.30 hores al Gran Teatre i l’entrada per a cadascun dels espectacles té un preu de 8 euros o 6, si és reduïda.

A més, els estudiants dels instituts d’Alzira podran beneficiar-se d’un 2×1 en comprar les entrades en la taquilla del Gran Teatre.

Teatre familiar

El teatre familiar tindrà cabuda el dissabte 20 de gener, a la Casa de la Cultura, a les 7 de la vesprada amb La terra dels babaus, d’El Ball de San Vito. Les entrades són a 3 euros.

El dissabte 3 de febrer, a les 7 de la vesprada, la Casa de la Cultura acull l’obra de teatre familiar En els núvols, de la Companyia La Negra. Les entrades són a 3 euros.

Jazz

La Casa de la Cultura celebrarà el dissabte 13 de gener a les set i mitja de la vesprada un concert organitzat per Aljazzira Jazz Club de JPMB+Dani Domínguez. L’entrada és a 3 euros, a 2 la reduïda.

També podrem gaudir d’Aljazzira Jazz Club amb Espiral Vicente Espí Quartet, el dissabte 17 de febrer a les set i mitja de la vesprada, a la Casa de la Cultura. L’entrada és a 3 euros, a 2 la reduïda.

Cinema

El Club Cinema Alzira ha programat quatre divendres de cinema, a les 20.30 hores a la Casa de la Cultura, amb una entrada de 3 euros, o 2, si és reduïda:

– Divendres 19 de gener, projecció de la pel•lícula en castellà Tierra firme.

– Divendres 2 de febrer, projecció de la pel•lícula en versió original (èuscar), subtitulada en castellà, Handia (Aundiya).

– Divendres 16 de febrer, projecció de la pel•lícula en versió original (hongarés), subtitulada en castellà, A treströl és a lélekröl (En cuerpo y alma).

– Divendres 2 de març, projecció de pel•lícula en versió original (anglés), subtitulada en castellà, Their Finest (Su mejor historia).

Música clàssica

La música clàssica també té cabuda dins la programació cultural amb l’agrupació Kluster Duo, on actua el músic alzireny Paco Lluch. El concert d’este grup està previst per al dissabte 27 de gener, a la Casa de la Cultura, a les set i mitja de la vesprada. Les entrades són a 3 euros, a 2 la reduïda.

Música en valencià

La música en valencià serà la protagonista dissabte 10 de febrer, a les set i mitja de la vesprada a la Casa de la Cultura, amb un concert de Pep Gimeno Botifarra. Una activitat que s’emmarca dins la XXVI Setmana Cultural de l’Associació Cultural Falla Plaça de la Malva.

Música de Cambra

El IX Concurs de Música de Cambra, organitzat per la Falla El Mercat i l’Ajuntament d’Alzira, tindrà el concert de la prova final dissabte 24 de febrer, a la Casa de la Cultura, a les sis i mitja de la vesprada. L’entrada és a 3 euros, a 2 la reduïda.

Les entrades per a tots els espectacles programats es poden comprar de manera anticipada a la taquilla del Gran Teatre, dimarts i dijous de 19.30 a 21 hores. També mitjançant Instant Ticket, cridant al telèfon 902 444 300 de 8 a 23 hores o per Internet www.instanticket.es les 24 hores. El mateix dia de l’acte també es poden comprar les entrades, una hora abans de l’acte, tant a la Casa de la Cultura com al Gran Teatre.

Somriu als Parcs

Somriu als Parcs torna rl diumenge 28 de gener, a les 12 hores al parc de les Basses, amb Fa sol de Mira Rosana Proyectos Teatrales.

Al mes de febrer, se celebrarà a la plaça d’Elisa Ramírez, a les 12 hores, amb l’espectacle Titelles i animació teatral, de Grupo Zurramacatillo.

Exposicions

Pel que fa a exposicions, està prevista l’Exposició del Ninot de la Junta Local Fallera d’Alzira, a la Casa de la Cultura, del 23 de febrer al 9 de març. Així com una exposició de la Junta de Confraries i Germandats, també a la Casa de la Cultura, del 21 de març al 2 d’abril.

Setmanes Culturals

La Casa de la Cultura acull diferents Setmanes Culturals al llarg del primers mesos de l’any:

– XXVI Setmana Cultural Falla La Malva, del 18 de gener al 26 de febrer, amb exposicions previstes del 18 de gener a l’11 de febrer.

– Setmana Cultural Falla Germanies, amb l’exposició l’Escola Municipal d’Arts Plàstiques del 8 al 14 de gener.

– Setmana Cultural Falla Pintor Andreu, amb l’exposició de Mai Hidalgo del 15 de febrer al 3 de març.

Activitats del MUMA

Des del Museu Municipal d’Alzira es fan visites guiades a les exposicions “Memòria de la Modernitat del MUMA” i “Coneix la Diputació” a la Casa d’Alós. Les visites són gratuïtes, dissabte a les sis de la vesprada i diumenge a les dotze del migdia. Es realitzen tallers familiars, diumenge a les onze i mitja del matí.

Dimecres i dijous les visites són gratuïtes per a grups (mínim 10 i màxim 20 persones), en horari del museu (matí de 10:30 a 14 hores o vesprada de 17 a 20 hores). Cal reservar prèviament en Tourist Info Alzira (alziratouristinfo.net/962419551), en el MUMA (museu@alzira.es/ 962017649) o en reservavisitas@didacultural.com/ 695500290 (Eva).