L’Ajuntament d’Alzira obri el primer termini per a sol•licitar les ajudes extraordinàries a l’estudi

Connect on Linked in

Alzira, 23 de març de 2018 – Des de la Regidoria d’Educacció i Infància, s’ha obert el termini de sol•licituds d’ajudes de caràcter extraordinari per a l’exercici d’activitats formatives que s’estiguen realitzant o que s’hagen realitzat al llarg del curs 2017/2018, o en l’estiu de 2018 (juliol i agost) .

Podran acollir-se i ser beneficiaris de les ajudes extraordinàries a l’estudi les persones menors de 30 anys, residents a Alzira, amb insuficiència de mitjans econòmics per a realitzar l’activitat proposada, que complisquen els mèrits suficients per a ser beneficiaris i en concurrència amb alguna de les condicions establlides a les bases i publicades al BOP.

Poden consultar tota la informació en el web de l’Ajuntament d’Alzira: http://www.alzira.es/alzira_vpm/index.php/val/presentacio-educacio/noticies-educacio/9075-abierto-el-primer-plazo-para-solicitar-las-ayudas-extraordinarias-al-estudio

El primer termini de sol•licituds finalitza el dia 14 d’abril de 2018 i el segon periode s’obri l’1 al 30 de juny de 2018.

Les activitats per a les quals podran demanar-se estes ajudes seran.

a) Cursos de formació universitària o postgrau en altres comunitats autònomes (en el cas que no n’hi haja a la Comunitat Valenciana).

b) Cursos de formació universitària o postgrau en l’estranger.

c) Cursos complementaris a les ensenyances de règim específic.

d) Cursos, tallers i altres activitats formatives per a l’estiu (juliol i agost) de 2018, complementàries a la formació reglada.

Pepe Grau, regidor d’Educació i Infància insistix que l’educació no té edat. “Un dels nostres objectius, des de la nostra regidoria, és que tots i totes, tant joves com adults amb ganes d’ampliar coneixements, tinguen recursos i possibilitats de continuar aprenent. És molt satisfactori veure com la gent té ganes de saber, de conéixer i d’ampliar les seues mires, i és clar que nosaltres posarem totes les mesures necessàries per a facilitar-ho, i amb estes ajudes de caràcter extraordinari donem un altre pas endavant”.