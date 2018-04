Alzira rep el premi al “Bon Govern” de la FVMP pel Pla d’Ocupació “Viatge Juvenil a l’Empleabilitat”

Alzira, 3 d’abril del 2018. L’Ajuntament d’Alzira, a través de la Regidoria de Desenvolupament Econòmic, Treball i Projectes Europeus i IDEA, ha obtingut el guardó al “Bon Govern” de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, en la categoria de Desenvolupament Local, Ocupació, Comerç i Turisme, pel seu Pla d’Ocupació: “Viatge Juvenil a l’Empleabilitat”, una iniciativa pionera en l’àmbit municipal amb l’objectiu fonamental de desenvolupar mesures d’inserció laboral en el col•lectiu juvenil, mitjançant programes de formació i qualificació professional que augmenten les oportunitats d’integració en el mercat de treball de joves desocupats.

El “Viatge juvenil a l’Empleabilitat” se desenvoluparà durant el 2018 en Alzira, amb la finalitat de millorar la inserció laboral de 45 joves majors de 16 anys i menors de 30, inscrits en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, articulat en tres itineraris formatius:

• Itinerari 1: Hosteleria. Operacions Bàsiques de Restaurant i Bar (Servicis de Bar i Cafeteria).

• Itinerari 2: Electromecànica. Operacions Auxiliars de Fabricació mecànica.

• Itinerari 3: Comerç Internacional. Organització del transport i la seua distribució.

Segons explica Ivan Martínez, regidor de l’àrea: “El guardó que rep el “Viatge Juvenil a l’Empleabilitat” suposa un reconeixement a la labor tècnica i política de la Regidoria de Desenvolupament Econòmic, Treball i Projectes Europeus i IDEA. Este Pla d’Ocupació també ha obtingut una subvenció del Fons Social Europeu, dins el Programa Operatiu d’Ocupació Juvenil, de 249.780 euros durant 2018. Els itineraris demanats estan relacionats amb la restauració, amb l’homologació de les instal•lacions del restaurant del Respirall de propietat municipal; electromecànica, en col•laboració amb l’ Institut d’ FP Luis Suñer; i relacionat amb el transport i la distribució. Estos sectors són uns dels de majors ofertes de treball rebudes a IDEA per part del teixit empresarial. Dins de les activitats formatives es fomentarà la formació en idiomes, noves tecnologies i practiques professionals en empresa. Cal recordar que des de l’Ajuntament d’Alzira ja es ve realitzant el programa de Joves “Formació+Ocupació” i el de “Joves Qualificats”, amb un pressupost d’uns 380.000 euros amb recursos municipals, que ha beneficiat entre 2016 i 2018 a 60 joves amb contractes d’un any”

L’alcalde, Diego Gomez ha subratllat: “des de l’Ajuntament d’Alzira hem situat com a prioritat l’ocupació i la formació per a les persones aturades. Gràcies a la tasca de les treballadores i treballadors d’IDEA i la major dotació de recursos municipals hem pogut optar a més oportunitats per a les persones que busquen un treball. Des de l’equip de govern anem a continuar treballant per a continuar rebaixant les taxes d’atur. No obstant, tractarem de dotar-los de més mitjans per tal de poder aplegar a molta més gent necessitada de treball en la nostra ciutat. Cal recordar que a l’Ajuntament d’Alzira en els últims dos mesos, en l’apartat de formació més ocupació, se li han concedit més de 850.000 euros en distintes subvencions de tres tallers d’ocupació per part del SERVEF i del Fons Social Europeu en el, hui guardonat, “Viatge Juvenil a l’Empleabilitat” de formació a 45 joves aturats/des de la nostra ciutat. A més a més s’ha sol•licitat prop d’un milió d’euros més en altres tres tallers d’ocupació amb contractes d’un any (programa T’Avalem de la Generalitat Valenciana).