A Guadassuar s’ha celebrat el 26é aniversari de la Fira Agrícola

A la fira hi ha participat diferents negocis del sector agrícola i artesanal com diferents associacions

La Fira Agrícola i Industrial de Guadassuar ha celebrat el seu 26é (vint-i-sisé) aniversari a la localitat. La Fira el que pretén és recolzar i fer que no caiga en l’oblit quines són les nostres arrel

És per això que en aquesta edició s’ha volgut modernitzar la Fira però sempre mantenint el seu origen.

Per als venedors de productes agrícoles o de maquinària, aquesta Fira és important per impulsar el seu negoci i per donar-se a conéixer

A la inauguració de la Fira vam poder veure a l’alcalde de Guadassuar molt ben acompanyat. El President de la Diputació de València tampoc va voler perdre’s la Fira.

Una Fira important per al sector agrícola, ja que en molts pobles valencians l’agricultura és el motor econòmic principal.