Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

El President de la Generalitat ha assistit a l’acte i hi ha apel·lat a la unitat per a lluitar contra el fanatisme.

València ha celebrat un acte commemoratiu al professor Manuel Broseta. Entre els assistents, el President de la Generalitat, qui ha advertit que la democràcia no és irreversible, sinó fruit d’un esforç comú.

A més, ha cridat a la unitat per tal de lluitar contra el fanatisme, al qual ha identificat com la base del terrorisme.

En la seua intervenció en l’acte commemoratiu al professor, Puig ha recordat que, amb l’assassinat de Broseta del qual es compleixen 27 anys, se’n van anar moltes esperances, entre elles una part de la defensa de la democràcia i de l’ambició d’autonomia del poble valencià.

Així mateix, ha defensat que el record és una exigència moral, cívica i política i que el perdó, no té res a veure amb l’oblit. Per això, ha reivindicat a Broseta com a símbol de la defensa de la lluita permanent contra el fanatisme

.Acte commemoratiu al professor Manuel Broseta