Activat el Pla d’Emergència a Burjassot per la previsió d’importants pluges per al cap de setmana

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

L’Ajuntament de Burjassot ha activat aquest matí de divendres el pla d’emergències davant la previsió de fortes pluges per al cap de setmana. Efectius de Policia Local, Protecció Civil i de la Brigada Municipal d’Obres estan en alerta des d’avui fins al dilluns davant la previsió meteorològica que assenyala la possibilitat d’importants pluges.

Al llarg d’aquests últims dies, la Brigada Municipal ha realitzat la revisió dels grans embornals i embornals del municipi per a assegurar-se que, en el cas de fortes pluges, cap de les zones afectades puguen arribar a inundar-se. Així mateix, també estan fent la revisió de les bombes de buidatge portàtils i de les dels túnels, especialment en el túnel del Camp del Cigronet, un dels punts de trànsit complicat quan hi ha pluges en el municipi. Aquest túnel serà tallat pels efectius de seguretat del municipi quan es detecte que les bombes no poden acovardir l’aigua que puga arribar a caure en aqueixa zona del municipi.

D’igual manera, els efectius de Protecció Civil estan realitzant la inspecció dels materials i vehicles necessaris per a la seua possible intervenció amb la finalitat de tenir tot preparat per al seu ús de manera immediata.

En el cas que arribara a acumular-se gran quantitat d’aigua en alguna dels carrers i hagen de ser tallades al tràfic per part de la Policia Local amb tanques per l’obertura de trapes, el Consistori demana que els i les ciutadanes respecten els corts de les vies davant el perill que suposa poder caure amb el vehicle en les obertures de les trapes.

Des de l’Ajuntament de Burjassot es recomana que, en cas d’incidències, es cride al 96 364 21 25, telèfon de la Policia Local.