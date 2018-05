Adif respon al requeriment de l’Ajuntament de Sueca i retira la vegetació dels marges de la via ferroviària

Connect on Linked in

Sueca, 31/05/2018.L’Ajuntament de Sueca ha sol·licitat per segona vegada, en els darrers tres anys de l’actual legislatura, l’adequació dels marges de la via ferroviària del tren al seu pas pel municipi. Al llarg de les últimes setmanes un equip d’operaris d’Adif, l’entitat competent, ha estat adequant les vores.

Els treballs s’han portat a terme a instàncies de la regidora de Medi Ambient, Isabel Jiménez. Des del departament municipal s’havia requerit l’actuació d’Adif, amb caràcter d’urgència, donada la imminent entrada en l’estiu i la pujada de les temperatures, i com a conseqüència la proliferació d’insectes.

Les actuacions han consistit, principalment, en l’eliminació i control de la vegetació que creix en la zona dels marges de les vies. Els operaris han esbrossat primer totes les canyes, brosses, arbres bords i piteres i després han triturat les restes vegetals. Els treballs de neteja s’han completat, per primera vegada, amb la retirada de les restes vegetals. Fins el moment, les restes resultants d’esta neteja que es realitza anualment es deixaven en el lloc.

“La problemàtica de la neteja es donava per l’acumulació d’herbes i brutícia, especialment pels vegetals que quedaven abandonats, i feia que anaren acumulant-se les herbes i produint embossos en les escorrenties de baix de les vies, tot dificultant el drenatge de l’aigua”, explica la regidora responsable de l’àrea, Isabel Jiménez. Per això enguany s’ha posat especial èmfasi en què es fera efectiva la seua retirada.

“Este problema s’agreujava cada any més, ja que l’herba acumulada forma un substrat que afavoreix el creixement de la vegetació, i conseqüentment anava fent que augmentara el gruix acumulat any rere any”, ha explicat la titular de Medi Ambient.

A banda, tot açò també provoca un estancament d’aigua en les séquies on es formaven focus de mosquits. “Esta situació s’ha revertit amb estos treballs que han estat necessaris, no sols per millorar l’impacte visual i eliminar males olors, sinó sobretot per evitar el risc d’afectació que pot patir el veïnat que viu a prop de la línia C1 al seu pas per la població”, assegura Isabel Jiménez.

L’equip d’operaris d’Adif ha previst que els treballs de retirada de les restes vegetals poden prolongar-se durant tres nits.