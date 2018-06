AECAL celebra amb èxit la desè sisena Fira del Comerç d’Almussafes

Connect on Linked in

L’entitat va oferir el divendres 1 i el dissabte 2 de juny en l’Àgora del Parc Central de la localitat els seus millors productes i serveis

Centenars de veïns i visitants van acudir a la iniciativa, que també va incloure activitats d’oci per al públic infantil

Almussafes, a 4 de juny de 2018. El cap de setmana passat, el divendres 1 i el dissabte 2 de juny, l’Àgora del Parc Central va acollir amb èxit la XVI Fira del Comerç organitzada per l’Associació d’Empresaris i Comerciants d’Almussafes (AECAL). Setze socis de l’entitat van participar amb les seues estands en aquesta iniciativa comercial que es va completar amb diverses activitats infantils. Centenars de veïns i visitants es van acostar fins a aquesta cèntrica plaça del municipi per a realitzar les seues compres i beneficiar-se dels nombrosos descomptes aplicats amb motiu d’aquesta celebració.

Malgrat la inestabilitat meteorològica dels dies previs, el temps no va impedir que els integrants de l’Associació d’Empresaris i Comerciants d’Almussafes (AECAL) celebraren el cap de setmana passat amb èxit la desè sisena edició de la seua Fira del Comerç, en la qual dues vegades a l’any el col·lectiu acosta els seus productes i serveis a la ciutadania en l’Àgora del Parc Central amb l’objectiu de fomentar la compra en establiments de proximitat, una cosa que, com recorda la regidora de Comerç de l’Ajuntament d’Almussafes, Davinia Calatayud, “contribueix a la reactivació de l’economia local”.

Amb aquest objectiu, un total de 16 socis d’aquesta entitat van col·locar sengles estands en la citada zona verda del municipi el divendres 1 de 18 a 22 hores i el dissabte 2 de 10 a 20 hores per a oferir als visitants una àmplia selecció d’articles, “molts amb importants descomptes, però tots ells de la màxima qualitat i servits per persones de confiança que brinden sempre una atenció personalitzada, dos aspectes que sens dubte els aporten un valor afegit a les nostres compres”, destaca Calatayud. Centenars d’almussafenys i visitants d’altres localitats es van acostar fins al parc durant aquestes dues jornades per a beneficiar-se de les promocions que els comerciants van preparar de manera exclusiva per a la iniciativa.

A més dels llocs, en els quals va poder accedir-se a productes relacionats amb la moda, l’esport, la ferreteria, la decoració, la perfumeria o les acadèmies d’estudi, també va haver-hi espai per a dos establiments de restauració i per a la realització d’activitats paral·leles dirigides al públic infantil. D’aquesta forma, l’associació va oferir tallers per als més xicotets, entre els quals va destacar el celebrat el dissabte al matí, en el qual els assistents van aprendre a pintar amb esprai amb l’ajuda de la blogger Aurea.