AECC Almussafes recapta més de 2.100€ en la col·lecta d’enguany 2018

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

La Junta Local va rebre una menció especial pels 21.906 euros que van dedicar a la investigació en la campanya de 2017

L’entitat local muntarà un rastell solidari en la fira d’oci familiar MIRAQUEBÉ, que se celebrarà durant el 27 i 28 de desembre en el pavelló poliesportiu

La ciutadania i les associacions d’Almussafes es bolquen cada vegada més en la lluita contra el càncer, recolzant les diferents iniciatives impulsades des d’AECC Almussafes. Precisament la Junta Local acaba de concloure la col·lecta solidària d’enguany 2018, en la que a més de l’arreplega de fons a través de les tradicionals vidrioles s’ha procedit a la venda de diferents articles. La recaptació obtinguda durant les dos jornades de desenrotllament de la col·lecta ha superat els 2.100 euros, una xifra que es destinarà a investigar nous tractaments mèdics per a esta malaltia, junt amb la resta de les aportacions registrades a través de multitud d’iniciatives solidàries desplegades durant l’any. L’última de les propostes és el rastell benèfic que AECC Almussafes instal·larà en la segona edició de la fira d’oci familiar MIRAQUEBÉ, que se celebrarà els dies 27 i 28 de desembre en el pavelló poliesportiu de la localitat.

La presidenta de la Junta Local Lluita contra el Càncer d’Almussafes, Adela Lladosa, es mostra molt satisfeta amb els més de 2.000 euros arreplegats durant els dos dies de celebració de la col·lecta i agraïx la implicació de col·lectius i ciutadania en general i l’esforç dut a terme pel gran grup de col·laboradors, més d’un centenar, amb el que compte l’entitat en l’actualitat.

Precisament, eixe tarannà solidari de la societat almussafenya és el que va fer possible que la campanya 2017 d’AECC Almussafes concloguera amb una aportació total de 21.906 euros, 12.637,54 euros més que l’any anterior, uns resultats econòmics que la van fer mereixedora d’una menció especial per part de l’Associació Espanyola Contra el Càncer de la província de València.

“La col·lecta que acabem de realitzar és tan sols una de les iniciatives benèfiques que duem a terme durant l’any amb la finalitat de sumar la major quantia econòmica possible per a contribuir al desenrotllament de les diverses investigacions relacionades amb esta malaltia”, reconeix Lladosa. El multitudinari sopar solidari celebrada durant el període de festes, la col·lecta anual, el Run Càncer. Circuit AECC València, sortejos i rifes són algunes de les principals, a les que enguany se suma una nova cita amb la solidaritat, el rastell que celebraren en el MIRAQUEBÉ d’enguany. “Animem els veïns i veïnes d’Almussafes a aportar productes en bon estat que podem posar a la venda en la fira. Tenim el ple convenciment que l’activitat conclourà amb gran èxit, atés que la ciutadania mai escatima quan es tracta de col·laborar per a continuar avançant en l’eradicació de la malaltia”, conclou la presidenta.