Afabals celebra una jornada de portes obertes en la IV Setmana de la Salut d’Almussafes

L‘alcalde del municipi, Toni González, visita la dependència, que en l’actualitat compta amb 31 usuaris

Almussafes, a 10 de maig del 2017. L’Associació de Familiars de Persones amb Alzheimer i altres demències de Benifaió, Almussafes i Sollana, Afabals, s’ha sumat a la commemoració de la quarta Setmana de la Salut promoguda pel consistori local per mitjà d’una activitat enfocada a donar a conéixer el Centre d’Estimulació i Rehabilitació “La Llimera”, així com les instal·lacions, les activitats diàries i els professionals que les impartixen. La jornada de portes obertes, a la que també ha assistit la directora de l’Àrea de Benestar Social, Ocupació, Desenvolupament Local i Promoció Econòmica de l’Ajuntament d’Almussafes, Laura Acuña, s’ha dut a terme de 10 a 12 hores del matí de hui dimecres dia 10.

Com cada any, Afabals col·labora en l’oferta de propostes que es dissenyen des del consistori d’Almussafes durant la setmana dedicada a la promoció dels hàbits saludables entre els veïns. En esta quarta edició del projecte, l’entitat ha volgut obrir el seu centre a tots els interessats per a visibilitzar la diversitat de serveis que brinda diàriament un equip integrat per deu professionals tant als malalts d’alzheimer i altres tipus de demències com a les seues famílies.

Este matí, de 10 a 12 hores, el primer edil, Toni González, i la responsable de l’Àrea de Benestar Social, Ocupació, Desenvolupament Local i Promoció Econòmica de l’ajuntament, Laura Acuña, han realitzat una visita guiada per les sales i dependències de què disposa l’edifici, situat a Benifaió, que acull actualment a un total de 31 usuaris, un terç dels quals procedixen d’Almussafes. Les autoritats han sigut rebudes per la tresorera d’Afabals, Amparo Arcís, i per la directora, neuropsicòloga i terapeuta de “La Llimera”, Paz Grau.

L’entitat, centrada en la millora de la qualitat de vida dels afectats per la coneguda dolència degenerativa i altres malalties i trastorns (com les demències, el parkinson, l’ictus o els tumors cerebrals), desenrotlla una àmplia agenda d’activitats i tallers sota la direcció de deu professionals especialitzats i amb el suport d’un compromés grup de voluntaris. A més, oferix un servei de teràpia psicològica i diferents vies d’atenció, enfocades a la infància, l’edat adulta i els familiars dels afectats per diversos danys cerebrals.