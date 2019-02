AFABALS continua amb la celebració de la seua 15 aniversari a Benifaió

Print This Post

L’Associació d’afectats per la malaltia de l’Alzheimer inaugura una exposició fotogràfica itinerant

El Centre Cultural Enric Valor de Benifaió va acollir divendres passat la inauguració d’una àmplia mostra fotogràfica organitzada per AFABALS (Associació d’afectats per l’Alzheimer d’Almussafes, Benifaió i Sollana) i que podrà ser visitada fins al 24 de febrer

L’alcaldessa Marta Ortiz i l’edil de cultura Bibiana Piles van inaugurar l’exposició al costat de la presidenta de AFABALS.

El visitant podrà gaudir davant les nombroses fotografies dels gestos, les sensacions i tot tipus de sentiments que es transmet “foto a foto en les cares dels nostres usuaris” destaquen des de l’Associació.

AFABALS celebra enguany el seu 15 aniversari, aquesta exposició forma part de la programació. La mostra serà itinerant i després del seu primer pas per Benifaió també serà exposada a Almussafes i Sollana.

L’alcaldessa Marta Ortiz va aprofitar l’acte inaugural de la mostra per a felicitar l’associació, familiars i usuaris per aquesta celebració i davant “un treball solidari de gran importància que dueu a terme, sempre amb l’objectiu que els usuaris tinguen una bona qualitat de vida i en un centre referent com és La Llimera a Benifaió”.