AFABALS presenta el projecte “Alimentar-se Saludablement”

Connect on Linked in

L’Associació de Familiars de Persones amb Alzheimer i altres demències de Benifaió, Almussafes i Sollana ha presentat aquest projecte “pioner” que busca una correcta i saludable alimentació entre els seus usuaris

El Centre d’Estimulació “La Llimera” ha acollit la presentació del Projecte “Alimentar-se Saludablement” a càrrec de l’Associació AFABALS en col·laboració amb l’empresa Roquette.

El projecte té com a objectiu establir una sèrie d’activitats, dirigides tant a familiars com usuaris del centre, per a demostrar que en el camp de l’alimentació, aquesta té molt a veure amb la prevenció de les malalties i de la millora o no dels seus efectes.

“Tots sabem que l’Alzheimer és una malaltia que produeix una deterioració del cervell, amb una progressiva pèrdua de la memòria i l’alteració altres capacitats cognitives, i tot això repercuteix en importants problemes a l’hora de l’alimentació de les persones que pateixen aquesta malaltia com per exemple dificultar per a engolir aliments o confusió d’horaris” ha assenyalat Cristina Miralles, directora del centre, qui ha explicat que aquest projecte “pioner” tindrà diverses fases formatives basades en el binomi “Alzheimer-Alimentación dirigit als familiars per a saber com actuar en casos concrets i establir un pla de mesures culinàries agradables i fàcils per als seus familiars”.

L’alcaldessa de Benifaió Marta Ortiz, al costat d’edils de Benifaió i Almussafes, ha estat present en l’acte. Ortiz ha destacat com molt positiva aquesta iniciativa “ja que ofereix un pas important a l’hora de que tant familiars de les persones afectades, com els mateixos malalts i cuidadors, siguen conscients dels riscos que pot implicar una mala alimentació”.