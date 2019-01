Agustí Zaragozá visita ‘En companyia’

Connect on Linked in

El professor, filòsof i agent d’igualtat, Agustí Zaragozá, hi ha visitat el programa En companyia de Grup Televisió per a parlar sobre els desequilibris de gènere i els remeis per a pal·liar-los a llarg termini.

L’agent d’igualtat, Agustí Zaragozá, ha visitat el programa En companyia d’aquesta televisió, on va parlar sobre feminisme i els desequilibris que encara hui existeixen en la societat en quant a homes i dones.

Zaragozá va voler deixar clar de què es parla quan es pronuncia el terme feminisme.

El convidat va recalcar la gran quantitat de marques de gènere que el col·lectiu infantil rep des de ben prompte, cosa que deriva en problemes més seriosos amb el pas del temps.

Una de les sol·lucions que exposa Agustí Zaragozá és treballar en la parcel·la educativa amb els xiquets i les xiquetes des dels primers cursos de l’ensenyament obligatori.

Les accions reivindicatives que busquen la igualtat estan actualment en els mitjans de comunicació, amb l’objectiu d’abolir conductes que provoquen desequilibris. Unes accions que de vegades reforcen les postures que estan en desacord.

El passat dimecres és presentar el Pacte Estatal per a combatre la Violència de Gènere. Una iniciativa que busca arribar de forma directa a les persones per mitjà de cursos i tallers de coeducació i prevenció per a escolar i per a la ciutadania.