Així s’ha transformat la plaça de bous en 5 dies per a acollir la Davis

El recinte, propietat de la Diputació de València, s’ha convertit en una pista de tennis de terra batuda, que en uns dies acollirà l’eliminatòria de quarts de la Copa Davis entre Espanya i Alemanya

28/03/2018.La Plaça de Bous de València ha completat la seua espectacular transformació per a acollir l’eliminatòria de quarts de final de la Copa Davis entre Espanya i Alemanya, que tindrà lloc entre el 6 i el 8 d’abril en aquest recinte propietat de la Diputació. 5 dies han bastat perquè la plaça de bous lluïsca com a pista de tennis, amb terra de Xàtiva condicionada per l’empresa Sport Megías.

L’equip tècnic que ha treballat en la transformació de la plaça va explicar al president de la Diputació, Jorge Rodríguez, i els mitjans de comunicación, que la pista està composta per tres capes: una de reble de rajola que reté la humitat i filtra l’aigua, tant de pluja com de mànega; una capa intermèdi, ‘pasilla’, amb una mescla d’àrids per a donar consistència a la superfície; i la capa superior amb 6 mil·límetres de terra batuda, que és la que decideix si la pista és més lenta o més ràpida.

Les obres de transformació de la plaça, que fins hui havia acollit concerts musicals, espectacles de pressing catch o un circuit de freestyle, van començar el 20 de març, i cinc dies després estava acabada la pista, amb unes dimensions de 40,8 metres de llarg per 23 metres d’ample, la més ampla construïda a Espanya per a una eliminatòria de la Davis.

La transformació també ha afectat a altres dependències de la plaça de bous, que han hagut d’adaptar-se per a la celebració d’aquest esdeveniment esportiu de repercussió mundial. Els torils, per exemple, s’han convertit en zona de vestuaris i àrea de descans per als jugadors, mentre que la infermeria albergarà un espai d’oficines.

Està previst que els jugadors puguen entrar en contacte amb la pista durant el pont de Setmana Santa. L’equip espanyol estarà liderat per Rafa Nadal, la presència del qual en aquesta ronda de quarts va ser confirmada aquest dimarts pel capità espanyol, Sergi Bruguera. En opinió del president de la Diputació, Jorge Rodríguez, “Nadal és la guinda a un gran espectacle esportiu que es va a celebrar en el millor escenari possible i davant 11.000 afeccionats que van a espentar a l’equip espanyol cap a la següent ronda de la Davis”.

La cessió de la plaça de bous per part de la Diputació està valorada en 150.000 euros, inclosa la neteja i el manteniment del recinte, i forma part del full de ruta de l’equip de govern provincial de donar-li nous usos socioculturals a una plaça de bous que és un de les icones turístiques de la ciutat.

En l’històric d’escenaris que han albergat eliminatòries de la Davis, la de València és la setena plaça que acull l’esdeveniment, després de les de Palma de Mallorca, Alacant, Madrid, Marbella, Logronyo i Còrdova. La Plaça de Bous de València és una construcció neoclàssica del segle XIX, obra de l’arquitecte Sebastián Monleón. Està inspirada en l’arquitectura civil romana i en el seu interior es troba el Museu Taurí, un dels més visitats de la ciutat.