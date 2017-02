L’Ajuntament de l’Alcúdia reclama a Iberdrola una solució immediata als continus talls en el subministrament elèctric

Al llarg dels últims anys el casc urbà de l’Alcúdia s’ha vist afectat per continus talls en el subministrament elèctric. En la majoria d’ocasions són d’escassa durada, tan sols unes fraccions de segon, però molt greus per a aparells electrònics. I en altres ocasions, com el passat dimecres 1 de febrer, de vàries hores de duració.

La freqüència de les incidències amb el subministrament no ha fet més que augmentar al llarg de l’any 2016 i durant aquest més de gener els microtalls han estat diaris. La dificultat per acreditar davant les companyies asseguradores aquest tipus d’incident ha provocat més indignació si cap en un veïnat que veu com el preu de la factura de la llum s’eleva però la qualitat del servei està en caiguda lliure.

Arribats a aquest punt, l’Ajuntament ha posat en marxa tots els recursos dels quals disposa. Temps enrere s’informà a la població del procediment de reclamació que cal seguir i a les oficines municipals és faciliten els formularis necessaris. També el plenari del passat desembre aprovà per unanimitat una moció en la que s’insta a les companyies subministradores a adoptar les mesures necessàries per garantir la qualitat en el servei.

Arran dels incidents de gener s’ha acordat iniciar les accions legals oportunes i l’Alcalde ha dirigit un escrit al president d’Iberdrola, la companyia propietària de les línies de subministrament, on demana que aquesta complisca els seus propis compromisos de qualitat en el servei. Segons Andreu Salom, la pròpia Iberdrola diu a la seua web que “disposa d’una xarxa de transport robusta front a successos extraordinaris”, cosa que tal i com subratlla l’Alcalde, “no es certa perquè a l’Alcúdia tenim un servei que més propi de fa 100 anys, i no la mínima qualitat exigible en el segle XXI”.

Segons l’Ajuntament els danys en ordinadors i aparells electrònics son nombrosos i les molèsties a nivell domèstic continues. També recorden que els danys per les hores perdudes en les empreses no es poden quantificar i que la situació ha arribat a un límit intolerable sense que els clients de les companyies puguen fer més que reclamar al vent.