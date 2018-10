Ajuntament i immobiliàries de Cullera s’alien per a promoure l’excel·lència en el sector

Connect on Linked in

Signen un conveni en el qual es comprometen a treballar conjuntament per l’aplicació de bones pràctiques en la venda i lloguer de propietats

Promoure l’excel·lència en el sector immobiliari de Cullera i combatre les males praxis garantint els drets del consumidor. És el principal objectiu del conveni de col·laboració signat este matí entre l’Ajuntament de Cullera i l’Associació d’Immobiliàries de Cullera (ASIM).

L’alcalde de la ciutat, Jordi Mayor, i el president de les immobiliàries, Óscar Pellicer, han plasmat l’acord que contempla una sèrie d’obligacions mútues que tracten de deixar fora de joc l’intrusisme i acabar amb les males pràctiques protagonitzades per pseudoprofessionals del sector.

«Es tracta d’un segell de garantia i qualitat tant per al comprador com per al venedor o l’arrendatari i l’arrendador, deixant cada vegada més aïllats als qui es mouen en el mercat negre i als qui no tenen un comportament deontològic en el sector», ha assegurat Mayor.

La rellevància de l’acord és major si es té en compte el pes específic del sector immobiliari en l’economia local i en la indústria turística. La ciutat de Cullera és una destinació turística d’importància en l’àmbit nacional i, com a tal, suposa una quota de mercat transcendent en el sector immobiliari tant pel que fa als arrendaments com en les transaccions de compra i venda.

La inversió en un bé immoble és la més important que realitza una família al llarg de la seua vida a Espanya. Sobre això, el conveni arreplega un codi deontològic que ASIM assumix voluntàriament i que entre altres aspectes es marca l’obligació de protegir al consumidor contra el frau, la presentació errònia o les pràctiques incorrectes en el sector immobiliari.

Així mateix, s’esforça per eliminar tota pràctica susceptible de causar perjudicis al públic o a la dignitat de la professió d’agent immobiliari.

Barreres d’entrada

D’esta manera, per exemple, per a formar part de l’associació cal comptar amb l’aval de dos professionals i que, posteriorment, l’ingrés siga aprovat per la majoria de l’assemblea, destaca Pellicer.

D’altra banda, s’intenta conciliar la protecció dels drets de totes les parts implicades en la compravenda. «Molts conceben que l’agent immobiliari ha d’afavorir al comprador o al venedor, però nosaltres el que fem és fomentar una actuació en la qual tots dos vegen garantits i protegits els seus drets i complisquen amb les seues obligacions», detalla el president d’ASIM.

La col·laboració s’estén a altres àrees com la promoció turística. «Volem contribuir a difondre la imatge de Cullera com a destinació de compra o lloguer segur», diu Pellicer.

A més, les immobiliàries prestaran assessorament a la regidoria d’Urbanisme en aquells aspectes que se li puguen requerir.

Per la seua banda, l’Ajuntament de Cullera, entre altres obligacions, promocionarà la compravenda i lloguer a través dels professionals integrants d’ASIM. Per a açò, inserirà en els seus webs municipal i de turisme enllaces al portal d’ASIM.