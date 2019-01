Al febrer Bioparc València complirà 11 anys

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Per a celebrar-ho Bioparc proposa un aniversari “amb causa” i dedicarà un euro de cada entrada venuda a salvar els ratpenats, l’espècie més emblemàtica per als valencians.

Aquest mes de febrer farà 11 anys que va obrir les seues portes Bioparc València i en aquest temps s’ha consolidat com un imprescindible per als turistes que s’apropen a la ciutat. A més, s’ha convertit en un lloc d’encontre per a molts valencians que gaudeixen de la natura salvatge. Bioparc va innovar amb una proposta d’oci amb causa i ha aconseguit convertir-se en una referència internacional entre els parcs d’animals.

Fidel a l’objectiu d’oferir una experiència responsable amb la conservació de la natura, per a celebrar els 11 anys, proposa un aniversari amb causa que fa possible accedir al parc en les millors de les condicions i que crida a l’acció a la ciutadania. En aquest sentit, en febrer els caps de setmana i del 25 al 28, totes les entrades tindran un preu únic de 18 euros més un. Es tracta d’una iniciativa compromesa amb el medi ambient, en aquest cas, amb la fauna silvestre més pròxima, ja que a través de la fundació Bioparc, cada mes un es destinarà a salvar als ratpenats, l’espècie més emblemàtica per als valencians.

Al llarg dels 11 anys, Bioparc ha marcat en els més de 5 milions de persones de tot el món que han pogut descobrir alguns dels paisatges més bonics i amenaçats d’Àfrica. Amb això, l’han qualificat com un dels 10 millors parcs d’animals del món.

Un altre aspecte realment impressionant de com està marcant Bioparc amb el pas dels anys, és la seua presencia com un gran pulmó verd a València.

Sens dubte, l’empremta més important és la que deixa en el cor de les persones que han gaudit de l’experiència inoblidable de contemplar la natura salvatge i que canvien la seua actitud cap a comportaments més respectuosos amb el planeta.