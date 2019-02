Alaquàs celebra la II Festa de la Carxofa

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Centenars de persones gaudeixen en la Plaça Constitució d’Alaquàs de la segona edició de la Festa de la Carxofa, on han participat el col·lectiu restaurador i El Cullero.

La plaça Constitució d’Alaquàs ha reunit a centenars de persones per gaudir de la segona edició de la Festa de la Carxofa, una jornada que pretén engrandir aquesta hortalissa típica del terme per mitjà de l’oferta de tapes i racions d’arrossos amb carxofa.

L’objectiu de l’esdeveniment està molt clar.

Una jornada que té oferta per a totes les edats.

L’edició d’enguany té com a novetat la reunió del col·lectiu restaurador de la localitat per tal d’oferir eixes 2000 tapes als visitants que s’apropen a la festa.

Els restauradors han tret el seu talent al carrer per a sorprendre els curiosos que no han volgut perdre l’oportunitat de tastar els productes.

Però en les tapes no acaba la cosa, l’Associació Gastronòmica El Cullerot també ha preparat al voltant de 600 racions d’arròs amb una cosa en comú: tots porten carxofa.

Això sí, la festa ha tingut un imprevist, i és que el vent també ha volgut fer acte de presència, tot i no aconseguir frenar la festa, segons Paco Pons, coses de l’època.

A més d’unir la cultura i la gastronomia, i fer valdre l’hortalissa típica, l’objectiu d’aquesta jornada també és recaptar fons per als Amics del Cant de la Carxofa. Encara que no a causa del vent, les tapes i l’arròs han acabat volant.