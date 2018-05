Alba Fluixà presenta el seu poemari «Geografies de l’atzar»

Print This Post

A l’acte acudiren càrrecs de l’editorial Bromera i l’escriptora Anna Moner

La Casa de la Cultura d’Alzira ha acollit la presentació de l’últim llibre d’Alba Fluixà, «Geografies de l’atzar».

A l’acte hi van intervenir l’artista i escriptora Anna Moner, el director de l’editorial Bromera, Josep Gregori i el director de la Fundació Bromera i pare de l’escriptora, Josep Antoni Fluixà. A més, Vicent Camps va amenitzar la presentació amb un xicotet recital, acompanyat per la guitarra d’Enric Casado.

Alba Fluixà va explicar què es pot trobar en aquest llibre. Va apuntar que va nàixer conjuntament amb l’anterior poemari, «En el camí de l’alba», i que ha anat evolucionant i formant-se al llarg de cinc anys.

La poesia és, possiblement, un dels gèneres literaris més íntims i propis. Per tant, és interessant conéixer bé l’escriptor abans d’endinsar-se a les pàgines del seu llibre.

Anna Moner va fer una descripció d’Alba Fluixà, tant com a persona com a escriptora, declarant la seua debilitat per ella.

La pròxima presentació de «Geografies de l’atzar» està programada per al 5 de juliol i tindrà lloc a Gandia.