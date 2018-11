Albalat dels Sorells inicia el camí per dinamitzar el turisme local

Connect on Linked in

Albalat dels Sorells forma part del Pla de Dinamització i Governança Turística de la Mancomunitat del Carraixet. Un pla tri-anual amb una inversió total de 900.000€ que té com a objectiu la creació i oferta de productes turístics que puga atraure visitants i que dinamitze l’economia local de les localitats adherides.

A part dels pobles que formen part de la Mancomunitat del Carraixet, estan interessats a formar part d’este projecte Albalat dels Sorells, Meliana, Almàssera, Montcada i Godella.

El projecte ha començat a caminar i ja s’estan fent diferents actuacions per tal de marcar les línies d’actuació en el futur i desenvolupar un pla de dinamització per tindre un turisme sostenible que descobrisca i valore el patrimoni de l’horta.

Nicolau Claramunt, alcalde d’Albalat dels Sorells ha declarat que es tracta d’una oportunitat per encetar un camí nou que mai ningú havia plantejat al nostre poble. Els veïns i veïnes de la ciutat de València haurien de ser el primer objectiu, més de 800.000 persones a un pas de l’horta que poden ser potencials visitants dels nostres pobles. Al mateix temps Claramunt afirma que este pla hauria de servir de llançadora per la creació d’una entitat supramunicipal que gestione i fomente el descobriment de l’horta pels visitants.

Aquest pla que comença a caminar pot ser un nou impuls per al comerç local existent i també un revulsiu en la creació de nous. Des de l’Agencia Valenciana de Turisme i el Patronat de la Diputació es remarca molt l’interés per la creació de productes turístics, Albalat dels Sorells, per la seua ubicació, pel seu patrimoni i per la seua estructura urbanística té moltes possibilitats que haurem de treballar al llarg de la posada en marxa d’este Pla i potenciar en el futur, ha conclòs Claramunt.