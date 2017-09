La sort fa de Mª José González la primera Fallera Major d’Alberic

Alberic, 11 de setembre de 2017.Alberic ja compta amb Fallera Major per a estes Falles 2018. Un sorteig públic celebrat en la casa consistorial va voler que Mª José González Monzó escriguera el seu nom en el llibre d’or de la localitat en convertir-se en la primera reina josefina d’Alberic en la seua història. La representant de la falla El Corral es va adjudicar la corona en detriment de Mª José Llorens Calvo, l’altra candidata, també de la mateixa comissió, i que no va tenir sort. González Monzó, que té 29 anys, va explicar poc després de conèixer el seu regnat: “Estic molt feliç.

Des del primer dia, no vaig dubtar a presentar-me. Promet representar a Alberic tal com es mereix”. Després de la designació, Toño Carratalá, alcalde de la localitat, va preguntar a l’afortunada si realment volia ocupar el càrrec, seguint el protocol de la «demanà» que regeix en les comissions falleres d’Alberic. Clara i contundent, Mª José, amb la seua afirmació, va passar a convertir-se en la primera fallera major de la història del municipi. “Estem davant un fet històric per a Alberic. La creació d’aquesta figura és una decisió valenta. Hem aconseguit que tots els membres de la Junta Local Fallera hagen coincidit en la seua decisió final. És un gran orgull per al municipi”, va declarar l’alcalde. El regidor de Falles, Josep Puig, va explicar que la Fallera Major d’Alberic ajudarà al creixement de la festa.

“Malgrat el costós treball que va suposar elaborar tot el programa, aconseguim posar-nos d’acord. Ara vull que gausdisca i ho visca tal com ho ha fet des de xicoteta”, va argumentar Puig. Agustín Benavent, president de la JLF, va revelar que no esperava que aquest càrrec de nova creació creara tanta expectació i es va mostrar visiblement emocionat. “Açò ha sigut, és i serà inoblidable. Estic molt feliç de veure que la gent s’ha implicat i és que les falles és la festa que major quantitat de veïns reuneix a Alberic. Espere que Mª José aprofite aquesta oportunitat que se li ha presentat. Estic segur que ho viurà amb gran il•lusió”, argüí.