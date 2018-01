Alberic activa un pla d’ocupació per a aturats de més de 55 anys

Connect on Linked in

Alberic, 18 de gener de 2018.L’Ajuntament d’Alberic ha activat un pla d’ocupació que pretén combatre els nivells d’atur entre les persones considerades actives de més edat. Gràcies a una subvenció de la Diputació de València però també a una aportació pròpia del consistori riberenc es contractaran quatre persones per a un treball de peó d’obres públiques, per un període de tres mesos i amb una jornada laboral de trenta hores setmanals. En total la inversió ronda els 18.000 euros i els nous treballadors s’encarregaran específicament de la conservació dels diferents parcs naturals que existeixen en el terme municipal alberiqueny.

El procés de selecció s’iniciarà a través d’una oferta d’ocupació presentada en el Servef de Carlet i els o les interessades es poden apuntar també a través dels serveis telemàtics, resultant que en la selecció definitiva sols podran participar aquells aturats que apareguen en els llistats emesos des del propi Servef. “Més enllà dels assumptes que abordem tots els dies, la desocupació és la preocupació màxima de qualsevol consistori o polític. A nivell local sabem de les nostres limitacions econòmiques per a emprendre plans d’ocupació i per açò recolzem completament les ajudes que ens arriben d’entitats com la diputació”, argumenta l’alcalde, Toño Carratalá. Dins d’un pla estructural per a revitalitzar el sector econòmic local i combatre els nivells de desocupació, l’equip de govern d’Alberic durà a terme al llarg dels pròxims mesos un pla d’inversió amb ajudes econòmiques directes a nous treballadors autònoms per a seguir reduint la desocupació i recolzar noves iniciatives empresarials en la localitat.