Alberic celebra la proclamació de María José González com a Fallera Major Local

Alberic, 27 d’octubre de 2017.Alberic viu aquest cap de setmana un nou acte faller que congregarà a tots els representants del món fester en el Saló de Plens de la Casa Consistorial. A partir de les 20 hores tindrà lloc la proclamació oficial de María José González Monzó com a Fallera Major Local, una figura que ha nascut enguany per a oferir major projecció a les festes del foc en la localitat. En l’acte també es proclamarà a la Cort d’Honor de la reina de les festes josefines, que fins a març de l’any pròxim el compondran Claudia Vanaclocha Gómez, Andrea Carramolino González, Jéssica Cucó Sansolí i Ainara Boix González.

La proclamació precedirà ja a la presentació oficial de González com a Fallera Major Local, en la qual s’imposarà la banda i la joia commemorativa. Tindrà lloc el 25 de novembre. La representant de la falla El Corral, que té actualment vint-i-nou anys, es va adjudicar la corona per sorteig públic en detriment de Mª José Llorens Calvo, l’altra candidata, també de la mateixa comissió. “L’elecció d’una Fallera Major Local ha sigut, definitivament, un autèntic èxit perquè el món de les falles està il·lusionat i sempre respon massivament davant els nous actes que es van creant per a l’oficialització de María José González Monzó com a nova reina de les festes del foc a Alberic. Esperem que també demà s’ompliga l’ajuntament per a demostrar que les falles estan molt vives en la localitat, que van a més”, explica el regidor de Falles, Josep Puig.