Alberic combat els ennuegaments amb un revolucionari dispositiu

La Regidoria de Sanitat de l’Ajuntament d’Alberic ha optat per un revolucionari dispositiu per a combatre els ennuegaments en els centres públics, un problema que crea, segons les estadístiques, al voltant de 1.400 morts cada any, amb un incident cada sis hores. El consistori ha optat per repartir set vàlvules Dechoker, amb tres en els diferents col•legis de la localitat, dues més en les guarderies i uns altres en la residència i la llar dels jubilats.

Dechoker és un dispositiu que pot ser utilitzat en cas d’asfíxia per ennuegament com a primers auxilis a qualsevol persona, independentment de l’edat, malaltia, trastorn o una altra condició relacionada amb la salut. Amb poca formació, qualsevol pare pot utilitzar un Dechoker amb els seus fills per a evitar una mort per asfíxia accidental per ennuegament. Aquesta vàlvula evita que qualsevol fluid o residu es reintroduisca en la cavitat oral, assegurant que res és forçat de nou cap a dins de la tràquea. “En la regidoria pensàrem que, després de repartir els desfibril•ladors semiautomàtics contra els problemes cardíacs, era convenient anar un pas més endavant per a aconseguir que les persones que assistisquen a una situació d’emergència puguen respondre de forma ràpida i efectiva.

Hem lliurat els dispositius junt a les explicacions pertinents, a pesar que són de fàcil ús i manteniment”, explica la regidora de Sanitat, Mabel Aleixandre. Segons els especialistes, quan es produeix un ennuegament es poden produir danys cerebrals a partir dels quatre minuts, mentre que a partir dels deu esdevé la mort cerebral probable. Es considera que el temps de resposta dels serveis d’emergència es produeix entre els set i els dotze minuts. Alberic ha repartit les vàlvules contra l’ennuegament en centres de menors i ancians per a possibilitar una reacció en pocs segons.