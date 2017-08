Alberic consciencia sobre el cost del mobiliari urbà

Alberic, 8 d’agost de 2017

L’Ajuntament d’Alberic ha iniciat una campanya per a informar a la ciutadania sobre el cost de determinat mobiliari urbà que recentment s’ha renovat en el casc riberenc. Així, el consistori ha establert cartells amb els preus de, per exemple, bancs, fonts o papereres amb l’objectiu de conscienciar als veïns i veïnes de la necessitat de la cura dels objectes públics, donada l’alta inversió que tots els anys es realitza. “En ocasions a la gent se li oblida que allò públic és de tots i totes i és la nostra obligació respectar i cuidar i exigir respecte i cura als altres. La nostra campanya vol que tots entenguen que les inversions de renovació del mobiliari urbà són necessàries però també ho és la cura posterior perquè l’ajuntament gasta molts diners gràcies a l’esforç de tots i no podem deixar que el vandalisme destruïsca el de tots. També haguérem pogut fer campanyes sobre el cost del reg dels parcs, la il•luminació de la ciutat o l’aigua de les fonts. Al final, simplement estem demanant que els veïns i veïnes s’impliquen en el benestar de la localitat”, explica l’alcalde, Toño Carratalá.

El consistori ha procedit al recanvi de bona part dels bancs del Sector R i també ha modificat el mobiliari d’altres zones com la Glorieta i el casc urbà, que a més han sigut netejats i condicionats per les brigades de treballadors contractades mitjançant el denominat “atur agrícola”. A més també s’han modernitzat les fonts del pipican situat en les proximitats del Sector R amb el doble objectiu d’estalviar aigua i evitar fonts de propagació del mosquit tigre. El consistori inverteix tots els anys milers d’euros en la renovació i reparació del mobiliari i “per açò es fa necessari que els ciutadans interioritzen la importància del manteniment. Han d’ajudar-nos a perseguir el vandalisme”, argüeix el primer edil alberiqueny.