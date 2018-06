Alberic consulta a la ciutadania per a decidir la reforma de tres carrers

Connect on Linked in

Alberic, 13 de juny de 2018. La ciutadania d’Alberic torna a les urnes. L’equip de govern integrat per Ciutadans per Alberic i el PSPV-PSOE va prometre realitzar diverses consultes al llarg de la legislatura per a consultar amb els veïns i veïnes importants decisions i fer-los partícips així de la política local. Després de consultar assumptes com el model de la piscina descoberta o la inversió d’algunes subvencions rebudes, ara el consistori ha obert un referèndum perquè s’opine sobre els projectes arquitectònics que es desenvoluparan en els carrers Joaquín Costa, Plaça Mestre Magenti i carrer Hospital.

Les persones que poden participar en aquesta consulta ciutadana seran les empadronades a Alberic abans del 31 de maig de 2018, i que a data de 22 de juny de 2018 (últim dia de la consulta) tinguen díhuit o més anys. La consulta es realitzarà de forma física en les instal·lacions de l’Antic Ajuntament d’Alberic (Plaça de la Constitució, 24). S’habilitarà una zona amb la urna i les paperetes perquè la persona puga exercir el seu dret a triar l’opció. En aquesta instal·lació estaran exposats els tres projectes presentats pels arquitectes. “De nou s’ha demanat la participació a tots els arquitectes de la població per a que presenten els seus projectes de com veurien millor esta part del poble. És una altra forma també de donar participació als professionals del sector i que plasmen en estos projectes la seua originalitat”, comenta Liliana Palencia, la Regidora d’Urbanisme.

El període de la consulta serà des del divendres 15 fins al divendres 22 de juny, amb horari de dilluns a divendres des de les 9:00 a 14:00 hores i de 17:30 a 20:00 hores. El dissabte i el diumenge, l’horari serà de 10:00 a 14:00 hores. El procés de consulta es farà mitjançant una papereta facilitada per l’ajuntament en la qual constarà la següent pregunta: “Quin dels següents projectes vol vostè per als carrer Joaquín Costa, plaça del Mestre Magenti i carrer Hospital?”. Seguidament es nomenaran les següents opcions d’aquesta consulta: “Projecte 1: Música Mestre”; “Projecte 2: Un passeig musical” i “Projecte 3: Un jardí vertical”. La consulta tindrà un caràcter vinculant sempre que la participació total siga igual o major al 10% de les persones amb dret a vot. El divendres 22 de juny, a les 14 hores finalitzarà la consulta, i en el Saló de Plens de l’Ajuntament d’Alberic, es realitzarà l’acte públic d’obertura i recompte de paperetes. En finalitzar el recompte es farà públic el resultat de la consulta.

“Aquest equip de govern sempre ha cregut en la democràcia participativa i els resultats de les últimes consultes han ratificat la nostra aposta. No és fàcil establir les dinàmiques de participació en la ciutadania però açò no pot ser obstacle per a seguir apostant per les consultes, perquè les decisions importants d’un ajuntament han de ser preses pels veïns i veïnes. La gent vota cada quatre anys però no ofereix un xec en blanc als gestors municipals. És per açò, que hem de consultar-los, parlar amb ells a través de les urnes i prendre les decisions que ens indiquen. Si el poble vota, l’ajuntament mai s’equivoca”, argumenta l’edil de Participació Ciutadana, Josep Puig.