Alberic estrena una exposició després de recopilar més de 1000 fotos antigues

Connect on Linked in

Davant la magnífica resposta de la ciutadania, l’Ajuntament d’Alberic estrenarà divendres una exposició fotogràfica per a mostrar algunes de les més de mil instantànies que s’ha aconseguit recopilar després de les donacions per al copiat realitzat pels veïns i veïnes. La mostra estarà disponible des de divendres que ve 19 d’octubre fins al 16 de novembre en l’Antiga Casa Consistorial, amb inauguració el divendres a partir de les 19 hores, per la qual cosa formarà part d’una de les activitats de la Fira de l’Alliberament que s’ha organitzat aquest cap de setmana vinent. Es viuran durant els tres dies de celebració visites guiades en les quals s’explicaran les fotografies i la seua època, oferint-les un context adequat per a ser enteses, sobretot per les noves generacions.

El consistori va obrir la iniciativa fa uns mesos per a recuperar part de la història local, normalment dispersa entre les famílies. A través d’un arxiu gràfic local, el consistori segueix en l’actualitat recopilant fotografies que ajuden a organitzar la memòria col·lectiva del municipi. Les instantànies s’arrepleguen en la Biblioteca Municipal Josep Lluís Doménech i Zornoza (en el carrer Pintor Ribera, 3) de dilluns a divendres de 9 a 14:30 hores, on es procedeix a la seua digitalització i documentació. La intenció és poder comptar amb una bon fons documental que servisca per a l’organització posterior de noves exposicions, publicacions o la distribució a través d’Internet.

Les persones que aporten fotografies hauran de mostrar el Document Nacional d’Identitat i signar un document per a la cessió dels drets de reproducció i comunicació pública de les imatges. Després del procés de digitalització (la despesa de la qual és a càrrec de l’ajuntament), les fotos són retornades als propietaris. “Amb l’exposició que s’obri el divendres aconseguim donar forma visible a la primera de les iniciatives de l’arxiu gràfic, que està dissenyat per a ser conegut pels veïns i veïnes d’Alberic. La resposta ha sigut magnífica i totes les setmanes augmenta el fons documental amb noves aportacions, algunes senzillament claus per a entendre’ns com a societat i com a localitat”, explica el regidor de l’Arxiu Històric, Josep Puig.

L’ajuntament està en negociacions amb diversos fons documentals de gran valor en formar part de col·leccions d’antics fotògrafs que van exercir la seua professió durant dècades en la localitat.