Alberic inicia una campanya contra l’abandó animal a l’estiu

Alberic, 27 de juny de 2017.Encara que suposa una xacra que no solament afecta ja a l’estiu, la veritat és que l’abandó d’animals de companyia s’intensifica amb l’època estival, quan són deixats a la seua sort per la dificultat d’introduir-los en les vacances programades per moltes famílies.

Davant aquesta situació l’Ajuntament d’Alberic ha iniciat una campanya de sensibilització ciutadana per a intentar evitar que es produïsquen abandons sobretot de gossos i gats en la localitat. Per a açò ha activat un nou pla d’informació que tindrà a més una jornada benèfica amb un Canicross, que permetrà exhibicions canines, de perruqueria canina i fins i tot una carrera de dos quilòmetres entre els propietaris i les seues mascotes.

Tot açò organitzat per la Associació Canina d’Alberic i l’ajuntament a través de les regidories de Seguretat i Sanitat. Amb el lema “Ell sempre estarà esperant-te aquest estiu, no els abandones”, el consistori que dirigeix Toño Carratalá dóna continuïtat a un pla general que lluita pel bon tracte animal. Especial sensibilitat també es mostra a través de la secció policial local, que compta amb una unitat canina que ajuda en les labors de localització d’estupefaents i que recentment fins i tot s’ha incorporat a un pla per a la detecció, gràcies al seu desenvolupat olfacte, de càncer en les persones.

La campanya de sensibilització també amplia informació per a evitar per exemple colps de calor en els cans, detectat per símptomes com les convulsions, la temperatura excessiva del pelatge, les diarrees o mucoses i marejos. Es combat refrescant als gossos amb aigua sobre el cap i l’abdomen, subministrant-los aigua sense que estiga excessivament freda i amb el trasllat, si és necessari, a l’observació veterinària. Finalment, l’acte benèfic del Canicros se celebrarà el diumenge 2 de juliol a partir de les 9 hores, amb eixida i meta des de la Glorieta.

Les inscripcions es poden realitzar el 29 i 30 de juny i l’1 de juliol en el parc caní de la localitat, amb horari de 19 a 21 hores, i el 2 de juliol abans de l’eixida de la competició. En la festa canina es rifarà una samarreta oficial del Llevant UD signada per tots els integrants de l’equip que ha pujat a la primera divisió espanyola, un baló del mateix equip i una classe de golf per a dues persones al camp de La Galiana.

Tots els beneficis es destinaran a protectores d’animals de la zona. “La nostra sensibilitat amb els animals ve de lluny i sempre hem anat desenvolupant polítiques per a intentar que la població entenga la gravetat d’abandonar a una mascota a la seua sort, pràcticament sentenciant-la a mort en molts casos. Tenim una setmana bonica per davant en la qual volem fer entendre, com a molts i moltes ja fan, que els animals són integrants de les nostres famílies”, expressa l’alcalde, Toño Carratalá.