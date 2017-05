Alberic obri la quinta edició del concurs ArTerrassa

Donat l’èxit de les anteriors edicions, l’Ajuntament d’Alberic presenta la quinta edició del concurs de terrasses d’Alberic “ArTerrassa”, amb el qual es pretén la selecció de la millor instal•lació i decoració de terrassa d’hostaleria en la via pública. El consistori, de nou, per premiar la participació dels diferents establiments locals repartirà exactament 1.200 euros entre els millors, amb 500 euros per al primer, 350 per al segon, 250 per al tercer i 100 per al quart.

Els premis del primer fins al tercer són atorgats per l’Ajuntament d’Alberic, mentre que el quart premi serà oferit per Caixa Popular. L’Ajuntament d’Alberic, a més, per primera volta des de que es celebra el concurs, abonarà als comerços participants en este concurs una ajuda de cinquanta euros, sempre i quan el jurat considere que ha hagut un canvi substancial entre la configuració habitual de la terrassa i la desenvolupada per al concurs.

A més, totes les persones que depositen els seus vots en l’urna participaran en el sorteig d’una targeta de la moneda local d’Alberic valorada en 100 €, que seran atorgats l’ajuntament i canviable en qualsevol establiment adherit a este sistema de pagament. “No hi ha dubte que les terrasses dels establiments hostalers representen un gran atractiu en la nostra població durant les festes de la Fira de Sant Joan i Sant Pere, al mateix temps que potencien i atrauen a tots els nostres ciutadans i ciutadanes. Per la seua banda el sector hostaler de la població realitza un continu esforç d’innovació i millora de les seues terrasses que és necessari reconèixer i incentivar. Per això, este concurs pretén atendre i premiar l’esforç dels hostalers”, explica el regidor de l’àrea econòmica, Josep Puig.

L’objecte del present concurs és premiar el conjunt global de la terrassa, cas de la correcta demarcació i integració amb l’entorn; la correcta harmonia de manera respectuosa amb l’enclavament de la ubicació de la mateixa; la distinció i elaboració de l’estètica de tots els elements que poden integrar una terrassa: taules, cadires, tarimes, tendals i ombrel•les, taules de suport, tancaments laterals o elements ornamentals. Es valorarà l’originalitat en la decoració i la diferenciació d’anys anteriors. Es pretén amb tot fomentar l’originalitat i el dinamisme en l’oferta hostalera de terrasses. Un requisit exigible és la perdurabilitat de la decoració durant les festes de Sant Joan i Sant Pere.

La inscripció és gratuïta i es formalitzarà per mitjà de sol•licitud presentada en el Registre General de l’ajuntament, amb un termini que s’iniciarà el dia 1 de juny i finalitzarà el 15 de juny del 2017, ambdós inclusivament. El jurat estarà format per l’alcalde o regidor o regidora en qui delegue, l’agent d’Ocupació i Desenvolupament Local, la regidora de Festes, la reina de la Fira i Festes de Sant Joan i Sant Pere, el president d’eixa comissió festera, un representant de Caixa Popular i diversos representants dels comerços d’Alberic.

El jurat visitarà les terrasses el dilluns 19 de juny del 2017, a partir de les 20:00 hores. Una vegada finalitzada la visita, es penjarà una única foto en el Facebook oficial de l’Ajuntament d’Alberic de les terrasses participants. El sistema de votacions del públic està obert a tota la ciutadania, persones majors d’edat, i podran dipositar una papereta en qualsevol de les urnes ubicades en l’Ajuntament d’Alberic, en l’oficina de Caixa Popular i en la Biblioteca Municipal ‘Josep Lluís Doménech i Zornoza’. Tindran de temps des del mateix dilluns 19 fins al dijous 22 de juny. El jurat es reunirà per a alçar acta de les votacions i emetre el resultat el dia 23 de juny.