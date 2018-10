Alberic proclama a Gloria Signes Hervás com a Fallera Major Local per a 2019

Connect on Linked in

Alberic comptarà en breu amb una nova Fallera Major Local. Es tracta de Gloria Signes Hervás, que ha sigut seleccionada en el procés que des de l’any passat es va obrir en la localitat per a seleccionar a les reines josefines, mitjançant sorteig si existia més d’una candidata. No ha passat enguany, en el qual Signes ha sigut l’única fallera interessada en el tro. Substituirà amb açò a María José González, que ix del que va representar el primer ceptre de la història d’Alberic. L’acte del divendres en el qual es proclamarà a Signes per al curs 2019 (Saló de Plens dl Ajuntament d’Alberic, a les 20 hores) també servirà per a acomiadar a González, que va ostentar el càrrec acompanyada per la seua Cort d’Honor, composta per Claudia Vanaclocha Gómez, Andrea Carramolino González, Jéssica Cucó Sansolí i Ainara Boix González.

Fa ara un any i mitjà aproximadament es va decidir per unanimitat de les comissions locals comptar amb una màxima representant de les festes josefines per primera vegada al març de 2018 i es va establir un termini de presentació de les candidates. Capitanejà el procés el regidor de Falles, Josep Puig, i el llavors president de la JLF, Agustí Pla. L’ajuntament i la Junta Local Fallera van canviar enguany els requisits per a poder presentar-se a l’elecció com a fallera major local. Gràcies al suport de cinc de les sis comissions es va decidir que era suficient amb haver sigut fallera major infantil d’una de les falles locals per a poder aspirar al tro local.

La que serà nova fallera major local, Gloria Signes Hervás, té poc més de trenta anys, és mare i pertany a la Comissió Local Fallera d’Alberic, on va ser fallera major infantil. Regenta una clínica d’estètica en la localitat.

La seua Cort d’Honor la formaran Noelia Cháfer García, Laura González Pascual, Elisabet Albentosa Ferrer i Inma Álvarez Ortega.

A l’acte assistiran l’alcalde, Toño Carratalá; el regidor de Falles, Josep Puig; i diversos representants de les comissions locals. Al finalitzar es servirà un vi d’honor.