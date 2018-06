Alberic proclama a la Regina de la Fira i Festes de 2018, Belén Flores Sala

Connect on Linked in

Alberic, 6 de junio de 2018. Alberic viurà dissabte un dels actes més importants i representatius de l’any amb laproclamació de la Regina de la Fira i els Festes de Sant Joan i Sant Pere, que en el present curs ostentarà Belén Flores Sala. La gala commemorativa se celebrarà en el saló de plens de la casa consistorial a partir de les 20 hores i comptarà amb la reina i amb la resta d’integrants de la Cort d’Honor, a més de representants del Consistori municipal.

La jornada, aleshores, haurà tingut una primer acte amb el XXV Torneig Infantil de Sant Joan en la Glorieta organitzat pel Club d’Escacs Alberic, i el II Open Paquita Alonso que organitzarà Jose Manuel Pérez a partir de les 10 hores en la Llar dels Jubilats.

“La nostra localitat viu un moment important. La Regina és la nostra representació festiva durant un any i es concentra en la seua figura una rellevància que va adquirint major calat amb cada edició. Aprofitem per a acomiadar, a més, a una magnífica reina com ha sigut Carmen Humanes i desitgem la major de les alegries per a l’entrant, Belén Flores”, argumenta la regidora de Festes, Nuria Salom.

Després de la proclamació de la Regina, els actes es reprendran el dissabte següent a partir de les 19:30 hores amb una cercavila en la qual participarà la banda de la Societat Unió Musical d’Alberic per a recollir a la màxima expressió de les festes de 2017, Carmen Humanes Perona, i posteriorment a la reina del present curs i la seua Cortd’Honor.

A partir de les 23 hores se celebrarà en la Plaça de la Constitució la presentació de la Regina i després actuarà l’Orquestra Valparaiso. Continuaran després pràcticament dues setmanes de festes ininterrompudes que s’allargaran fins al diumenge 1 de juliol, amb actes per a tots els públics. La Cort d’Honor està composta enguany per Aida Doménech, Andrea Tafaner, Belén Flores, Carmen Amparo Gómez, Dolores Santiago, Empar Galán, Estela Morales, Gemma Ahmed, Mar Gómez, María Ángeles Martínez, María Buyorko, Mariana Romero, Mireya Martínez, Mireia Soro, Nerea Mora, Neus Sales, Zaira Santamaría, Álex Quesada, Bernardo Perelló, Carlos Ferrando,