Alberic proposa activitats de doblatge i una exposició d’art per iniciar la seua programació cultural

Alberic ha donat a conèixer les activitats i els esdeveniments culturals que es duran a terme durant el primer trimestre de l’any. El 2019 arriba carregat de cultura i d’homenatges a parts iguals ja que l’Ajuntament d’Alberic ha declarat l’any 2019 com l’any Rafael Giner i Sanz i Isabel Torres i Devesa en homenatge a l’il·lustre mestre de la localitat i a la primera dona metge del municipi i la primera figura femenina anestesista a la Comunitat Valenciana. Tots dos seran homenatjats a llarg de l’any amb l’organització de diferents actes.

El dia escollit per a l’inici de les activitats culturals serà el proper dijous 24 de gener, quan a les 17:30 hores de la vesprada i a la Casa Cultura es realitzarà un taller de doblatge de pel·lícules de la mà de Francesc Fenollosa, reconegut actor de doblatge que va ser part de l’elenc de la mítica sèrie “Bola de Drac” doblant en valencià la veu del Geni Tortuga. Fenollosa ensenyarà l’art del doblatge de pel·lícules, documentals i dibuixos animats al valencià en una activitat gratuïta i per a tots els públics en què es pot participar realitzant la inscripció en cultura@alberic.es. Els actes culturals seguiran el divendres 25 a les 19:00 hores de la vesprada a l’Antiga Casa Consistorial. Allà tindrà lloc l’exposició “Cap a l’art Abstracte”, d’Ignacio Quesada Ribes comissariat per Rocío Abad Álvarez.

A l’exposició es pretén apropar l’art abstracte al poble d’Alberic de la mà d’artistes locals. L’horari de visita serà de dilluns a divendres de 18:00 hores a 20:00 hores fins al 8 de febrer. A més, el dissabte 26 a les 17:00 hores, el mateix artista farà una visita guiada per explicar l’evolució de la seua tècnica que acabarà amb una instal·lació interactiva, una obra d’art realitzada per diferents participants. No podien faltar els actes fallers en l’inici de la programació cultural anual i és que el diumenge 27 a les 12:00 hores al Teatre Liceu es presentarà a la Fallera Major Infantil de la Comissió Local Fallera, Elisa Martorell i Álvarez, al costat de tota la seva cort.