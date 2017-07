Alberic recapta més de 1.000 euros per a les protectores d’animals

Alberic, 6 de juliol de 2017.Dins la campanya de sensibilització de la població contra l’abandonament animal sobretot a l’estiu, Alberic va recaptar més de 1.000 euros que destinarà a cinc protectores d’animals dels pobles adjacents. Va ser possible gràcies a la celebració de la primera jornada benèfica, en la qual va tenir lloc un Canicross amb exhibicions canines, de perruqueria canina i fins i tot una carrera de dos quilòmetres entre els propietaris i les seues mascotes.

La localitat riberenca va demostrar una vegada més una especial sensibilitat amb el tema i va acudir en massa als diferents actes, organitzats per la Associació Canina d’Alberic i l’ajuntament a través de les regidories de Seguretat i Sanitat. Entre els participants a la festa canina es rifà una samarreta oficial del Llevant UD signada per tots els integrants de l’equip que ha pujat a la primera divisió espanyola. Amb el lema “Ell sempre estarà esperant-te aquest estiu, no els abandones”, el consistori que dirigeix Toño Carratalá va donar continuïtat a un pla general que lluita pel bon tracte animal.

L’ajuntament ha iniciat una campanya de conscienciació ciutadana per a intentar evitar que es produïsquen abandons sobretot de gossos i gats en la localitat. La iniciativa institucional també amplia informació per a evitar per exemple colps de calor en els cans, detectat per símptomes com les convulsions, la temperatura excessiva del pelatge, les diarrees o mucoses i marejos. Es combat refrescant als gossos amb aigua sobre el cap i l’abdomen, subministrant-los aigua sense que estiga excessivament freda i amb el trasllat, si és necessari, a l’observació veterinària.