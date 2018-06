Alberic redueix fins un 75 % l’import per a vehicles no contaminants

Alberic, 7 de juny de 2018. Alberic continua amb la seua aposta per un municipi més sostenible i per això se centra en les ajudes per als veïns i veïnes que opten per vehicles motoritzats més respectuosos amb el medi ambient. L’ajuntament, gràcies a la proposta de l’equip de govern (format per Ciutadans per Alberic i PSPV-PSOE), aprovarà en el plenari de dijous 7 de juny, una modificació de l’Ordenança Fiscal Reguladora de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM), introduint bonificacions per als vehicles que no realitzen cap tipus d’emissió contaminant al medi ambient i per a aquells vehicles que disminueixen de forma important les emissions contaminants.

Gaudiran d’una bonificació del 75 % de la quota íntegra de l’IVTM els vehicles classificats com a “Zero emissions” per la Direcció general de trànsit, cas de ciclomotors, tricicles, quadricicles i motocicletes; turismes; furgonetes lleugeres, vehicles de més de 8 places i vehicles de transport de mercaderies classificats en el Registre de Vehicles de la DGT com a vehicles elèctrics de bateria (BEV), vehicle elèctric d’autonomia estesa (REEV), vehicle elèctric híbrid recarregable (PHEV) amb una autonomia mínima de 40 quilòmetres o vehicles de pila combustible.

A més hi haurà una bonificació del 50 % de la quota íntegra de l’IVTM per als vehicles classificats “ECO” per la DGT com turismes, furgonetes lleugeres, vehicles de més de 8 places i vehicles de transport de mercaderies classificats en el Registre de Vehicles com a vehicles híbrids recarregables amb autonomia ‘Alberic Sostenible’ s’ha convertit en els darrers anys en una campanya que consisteix en la promoció de les noves adquisicions dels vehicles sostenibles per part de la administració, ja siguen híbrids o elèctrics, tant al parc automobilístic de la Policia Local, com als vehicles del magatzem municipal. Altra acció ha sigut l’aprovació de subvencions destinades a que les persones empadronades en Alberic puguen adquirir una bicicleta denominada com ‘de passeig’, per a poder circular per la població amb este vehicle no contaminant, i d’esta forma, millorar la seua salut. També la concessió d’ajudes a les compres dels vehicles elèctrics.