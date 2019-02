Alberic reviu la seua Història amb una conferència de Vicent Giménez

Print This Post

La Biblioteca Pública Municipal d’Alberic acollirà el divendres la conferència “Alberic al segle XIX: entre el progrés econòmic i la conflictivitat social”, a càrrec del professor universitari Vicent Giménez Chornet. L’entrada serà lliure per a tots els públics i l’acte començarà a les 19 hores, amb una visió a la història del municipi riberenc a través d’un dels seus màxims coneixedors. L’activitat forma part del programa de l’ajuntament per a dinamitzar la vida cultural i social de la biblioteca municipal, que l’any passat va experimentar un gran augment d’usuaris i usuàries. La biblioteca del municipi, que actualment té una superfície de 476 metres quadrats, va comptar amb la visita de 10.661 persones en el curs anual, per les 9.839 persones de l’any anterior. Dels visitants en 2018, 3.939 van ser homes i 4.987 dones.

A més, també es va registrar una gran afluència infantil, amb 864 xiquets i 871 xiquetes utilitzant els serveis de la biblioteca o participant en qualsevol de les activitats que el centre cultural proposa, ja siga préstecs de llibres, consulta de catàlegs, informació, activitats culturals, estudi dels propis llibres o anotacions, etc. Clau en l’augment dels visitants i usuaris va resultar l’ampliació de les hores d’obertura durant el període d’exàmens de l’alumnat estudiantil. De fet, en 2018 van existir cinc mesos d’horari ampliat, en els quals es van registrar uns 7.000 usuaris, la qual cosa equival a cinquanta persones al dia.