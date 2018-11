Alboraia celebra el XIV Congrés de la Unió de Llauradors i Ramaders

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

El delegat de govern destaca l’acció del Govern per lluitar contra el despoblament

El XIV Congrés de la Unió de Llauradors i Ramaders ha buscat una negociació de la futura PAC per a preservar el seu pressupost actual. El delegat del Govern a la Comunitat Valenciana, Juan Carlos Fulgencio ha manifestat que l’Executiu està impulsant accions interministerials per concretar iniciatives efectives amb les quals combatre el despoblament i afavorir l’accés dels joves a l’activitat agrària.

A més, Fulgencio ha volgut transmetre als membres de la unió la defensa que des de la delegació van a fer.

Fulgencio també ha volgut destacar el paper que ha jugat la Unió al camp valencià buscant les bases necessàries de sostenibilitat per a potenciar-les i fer cara al despoblament.

La situació actual per a l’agricultura valenciana no passa pel seu millor moment per la qual cosa demanen la posada en marxa de la futura PAC quan més aviat millor.

El responsable del sector de l’arròs a la Unió de Llauradors també ha comentat com està la situació de l’arròs destacant la climatologia.

Des de la Secretaria Autonòmica s’ha fet un balanç positiu. S’ha aconseguit assentar les bases per a transformar el futur del sector agrari valencià.