Alboraia celebra la Jornada de Portes Obertes ‘La Quarta Pota’

La Jornada se centrarà en la visibilització dels Serveis Socials del municipi

Alboraia celebrarà el pròxim 20 de febrer una Jornada de Portes Obertes a l’edifici de Serveis Socials de l’Ajuntament d’Alboraia, al Centre Cívic de Palmaret. La jornada, que entra dins de la iniciativa ‘La Quarta Porta’ de la Generalitat Valenciana, té com a objectiu la difusió i visibilització dels serveis socials i el treball que realitzen els diferents departaments per a acostar l’atenció social als ciutadans i ciutadanes d’Alboraia, així com els diferents programes que té en marxa el municipi.

La Jornada començarà a les 10.30 del matí del dimecres amb un acte institucional d’obertura de portes, i es farà un recorregut per les instal·lacions en el qual s’explicarà el que fa cada departament de Serveis Socials. Així mateix, a les 18.00 hores hi haurà Contacontes, “La ciutat dels Serveis Socials”, creat pel mateix departament per a explicar i acostar també als més xicotets les funcions que es realitzen des de Serveis Socials.