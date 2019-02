Alboraia celebra la ‘XI Mostra de Teatre contra el càncer’

Les activitats de ‘la mostra’ recaptaran diners per a la lluita contra aquesta malaltia

El Teatre Agrícola d’Alboraia acollirà durant el pròxim mes de febrer la ‘XI Mostra de Teatre contra el càncer’, un esdeveniment de caràcter anual que organitza l’Associació Espanyola contra el càncer, la recaptació del qual anirà destinada a la lluita contra la malaltia.

La ‘mostra’ començarà diumenge que ve 3 de febrer a les 19 hores amb ‘Caput Vitae’, una obra de Siji Teatre. L’obra és en castellà i està dirigida a un públic adult. El següent dissabte, dia 9 de febrer a les 18 hores, actuaran T-Teatre amb el seu musical ‘Havana Nights’, també en castellà i per a majors de 7 anys. La següent actuació, divendres 15 de febrer a les 20.30 hores, serà a càrrec de L’Alqueria de L’Horta, que interpretaran ‘Sempre la sogra’ i ‘La tia Pepa Tona’, ambdues en valencià i per a públic adult. L’esdeveniment clausurarà el divendres 22 de febrer a les 20.30 hores amb ‘La vida és somni’, interpretada per Grita Teatro, en castellà i per a públic adult.

Les entrades consistiran en un donatiu de 5 euros per representació i podran obtenir-se en la Casa de Cultura ‘José Peris Aragó’, en el Mercat Municipal en Laura Giner Venda d’Ous, en l’estanc de plaça i a través dels membres de la Junta Local contra el càncer. Així mateix, es podrà consultar la pàgina web municipal: www.alboraya.org para més informació.